"Вот и сидите без лекарств": Почему Андрей Макаревич проклинает россиян Резкие заявления Андрея Макаревича* по поводу России и СВО, регулярно появляющиеся в СМИ и соцсетях, возможно, имеют вполне понятную причину: "машиниста" беспокоит его финансовое будущее, которое, как оказалось, обеспечивалось только на родине. 25 сентября, 22:40 Андрей Макаревич*. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков, © Shutterstock, © ТАСС / Владимир Баранов

— По башке получили жители, которые делали вид, что всё хорошо. Теперь они сидят без лекарств и говорят: "А как же так?" А вот так. Сидите без лекарств, — поливает ядом всю Россию 69-летний Андрей Макаревич* в одном из своих последних интервью.

Как заявил "машинист", одна часть российского общества уехала ввиду невозможности терпеть происходящее, а вторая "продолжает делать вид, будто ничего не случилось". То есть, по мнению музыканта, в стране нет людей, кто думает иначе и поддерживает решение президента о проведении СВО искренне.

Андрей Макаревич* в последнем интервью. Фото © YouTube / Влобушкинъ

Почему злится за границей Андрей Макаревич*

В последнее время музыкант демонстрирует то ли провалы в логическом мышлении, то ли двойные стандарты. Например, говоря о палестино-израильском конфликте, он злится, что, когда Палестина обстреливает Израиль, мировое сообщество молчит, а когда наоборот — СМИ якобы пишут плохо об Израиле. Дескать, во всём виноват пиар, умеют, мол, палестинцы прикидываться пострадавшими и хорошими.

При этом из очень похожей ситуации на Украине, когда украинские боевики обстреливают мирное население российских городов и сёл, Макаревич* делает прямо противоположный вывод: "Кто напал, тот и виноват, и хватит п*** (говорить) об этом".

Похоже, рокер сильно обиделся на некогда любившую его страну. В результате делает резкие заявления и лишь ухудшает отношение к себе. Например, чего стоят фразы о том, что с бегством Пугачёвой, Галкина* и Земфиры* от россиян уехала Россия, а в стране осталось только невежественное быдло.

Андрей Макаревич* и его супруга Эйнат Кляйн. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevichav

Макаревич* заявляет, что денег у него достаточно, его по-прежнему кормят концерты, которые он даёт за рубежом, и винный бизнес жены — Эйнат Кляйн — репатриантки из Киева Инны Калининой. Однако "машинист" не на шутку разозлился после того, как Российское авторское общество перестало платить отчисления от использования его песен. Похоже, эти деньги вносили заметный вклад в копилку музыканта.

Кроме того, год назад в суде Макаревич* безуспешно пытался оспорить решение Минюста о включении его в список иноагентов. Казалось бы, что такого выбравшему для жизни Израиль музыканту даёт этот статус… Но, как оказывается, ограничения, накладываемые законом № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", рано или поздно сделают всю бизнес-деятельность "машиниста" в России убыточной.

Похоже, рокер понимает это и ему не остаётся ничего другого, как минимизировать потери и самостоятельно выйти из российской юрисдикции в качестве предпринимателя. Так, в середине августа он ликвидировал своё ИП, под крышей которого давал концерты и получал гонорары на территории России. Учитывая остановку выплат авторских, депутатские инициативы лишить Макаревича* российской пенсии, невозможность организации концертов в стране, финансовое будущее "машиниста" выглядит туманно.

В последнее время депутаты Госдумы усложняют и усложняют жизнь иноагентам. Фото © sozd.duma.gov.ru

Какой бизнес ещё остаётся у Макаревича* в России

Сейчас из почти 20 фирм, в которых "машинист" участвовал либо как учредитель, либо как управленец, де-юре работающих осталось лишь три. Все они убыточны и, судя по сведениям из ЕГРЮЛ, возможно, уже готовятся к закрытию.

Самая старая из ныне действующих фирм — продюсерская компания "Самый смак", известная по передаче "Смак" на Первом канале. Некогда кулинар Макаревич* учил страну готовить, а позже передал должность ведущего Ивану Урганту. По документам фирма существует до сих пор, однако последние пять лет официально показывает мизерную прибыль, а иногда, как в ковидном 2020-м, — убыток более полумиллиона рублей. Последняя бухгалтерская отчётность публиковалась с нулевыми показателями.

Юридически всё ещё существует фирма "Синтез стар", владельцами которой являются все участники группы "Машина времени". Согласно ОКВЭД, свою деятельность компания ведёт в области художественного творчества. Похоже, это инкарнация уже несуществующей юридически компании "Группа Машина времени XXI", под крышей которой коллектив заключал договоры на свои выступления. С 2019 года официально "Синтез стар" не показывает ничего, кроме убытков. Недавно в ФНС выяснили, что фирма отсутствует по месту регистрации, а сведения о ней в ЕГРЮЛ недостоверны.

Кроме них в реестрах юридических лиц ещё числится пропагандистская контора под названием "Философия ненасилия"*, открытая Макаревичем* и его соратниками-иноагентами 12 января этого года. Её генеральным директором стал доктор философских наук, заведующий сектором этики Института философии РАН и с 9 декабря прошлого года иностранный агент Рубен Апресян*, известный своими тесными связями с ЦРУ и разработчиками технологий "бархатных революций".

Макаревич* сейчас пишет свои песни в Израиле. Фото © t.me / Андрей Макаревич

После того как Лайф сообщил о её регистрации в ЕГРЮЛ, Минюст признал предприятие иноагентом. Это произошло спустя всего 15 дней после его учреждения.

Какой российский бизнес потерял Макаревич* в этом году

В апреле этого года музыкант вышел из числа учредителей своего знаменитого "Джем клуба Андрея Макаревича", расположенного в самом центре Москвы — в районе Чистых прудов, на улице Сретенке. Официально это, пожалуй, единственное прибыльное предприятие "машиниста".

Для компании особенно успешным был прошлый год. Клуб принёс своим владельцам выручку почти 40 млн рублей. Интересно, что заведение и в прошлые годы, в том числе в ковидном 2020-м, выручало около 20 миллионов рублей. При этом предприятие, на котором, судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", занято всего 11 человек, активно пользовалось государственной поддержкой. В 2020 и 2021 годах от государства юрлицо получило около 700 тысяч рублей помощи.

В конце апреля "машинист" вышел из своего единственного прибыльного бизнеса. Фото © spark-interfax.ru

В бизнесе Макаревичу* принадлежала половина юрлица, но, судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", в апреле этого года его доля перешла в собственность самого клуба. При этом заведение по-прежнему работает в столице.

Также в июне 2023 года была ликвидирована компания "Мамбо продакшн", которая занималась производством аудио- и видеоконтента. В последнее время бенефициаром фирмы была сестра музыканта Наталья. Как и остальные фирмы "машиниста", студия также регулярно показывала убытки.

* Внесены Минюстом в список иноагентов.

Почему лидер "Машины времени" так ополчился против россиян? 0 Видимо, он всегда ненавидел жителей России, но теперь перестал это скрывать Это уже старческий маразм Он бесится, потому что потерял доходы в России Я не слежу за жизнью Макаревича, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов