Зачем политолог Екатерина Шульман призывает россиянок не рожать и бежать в Европу Сбежавшая в Германию политолог и доцент РАНХиГС Екатерина Шульман* продолжает вести подрывную деятельность в России. Она зарабатывает деньги на политических проектах по воспитанию женщин. Что о ней известно? 20 сентября, 22:40 Екатерина Шульман*. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Какие проекты Шульман* ведёт в Zoom

В августе этого года Екатерина Шульман* в качестве спикера и ведущей появилась в закрытой трансляции непубличных курсов так называемой Академии женского лидерства. Видеозапись с мероприятия попала в руки сотрудников Центра психологической безопасности.

В ходе трансляции "политолог" объявила Россию неразвитым государством, у мужчин которого сейчас есть всего два выхода: либо "утратить маскулинность", сбежать из страны и иметь шанс выжить, либо погибнуть: "Немногословные мужчины, которые не жалуются… не найдут себе работу, не заведут себе пару и быстро умрут".

По мнению спикера, "гендерный дисбаланс" в стране, который и без того был нарушен, усугубится из-за СВО и бегства из страны молодых людей — говоря об этом, Шульман* имела в виду события годичной давности, когда после объявленной мобилизации из страны сбежали молодые люди, в частности блогеры и селебрити. Как заявила спикер, "уехавших от мобилизации оказалось больше, чем мобилизованных".

Екатерина Шульман лучше Минздрава знает о фертильности граждан России и рождаемости в стране.

Женщины же, по словам "политолога", в России в основном бесплодны, а к тем, кто способен рожать, "если бы была нормальная государственная политика, к каждой такой женщине приставляли бы омоновца или личного секретаря, который бы её берёг или там яйцеклетки у неё забирал".

— Жаль ребят, которые попали под влияние Екатерины Шульман*, — рассказал Лайфу руководитель "Центра психологической безопасности", получившего запись её непубличной лекции, Арсений Постников. — Она подменяет в их сознании прагматическую модель участия в жизни идеалистической. Вместо того чтобы заниматься реальными делами и достигать успеха, её публика занимает инфантильную позицию и ищет виновных в собственном неуспехе. Её выступления развивают успех только одного человека — самой Шульман*.

Как политолог стала иноагентом

Почему дипломированный политолог берётся комментировать вопросы здравоохранения и демографической политики, непонятно. Как и неясно, откуда у Шульман* такие "шокирующие" данные. Ведь её слова в сопоставлении, например, с данными официальной статистики рождаемости говорят лишь о некомпетентности спикера. Хотя, вероятно, правда политологу не нужна.

Ещё в апреле 2022 года Минюст внёс Екатерину Шульман* в реестр иноагентов. И женщина прокомментировала событие своеобразно. По её словам, министерство сочло, что она получает иностранное финансирование. Это гонорары радиостанции "Эхо Москвы", а также зарплата в Московской высшей школе социальных и экономических наук (в Шанинке), перевод от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар от издательства АСТ и средства от института "Стрелка". Дескать, нет здесь никаких иностранных денег.

Политологи Шульман, Павловский и Соловей встречаются с сотрудником Посольства Британии. Видео © T.me / "Кремлёвская прачка"

Однако в прошлом году в СМИ всплыла одна любопытная видеозапись, на которой люди, очень похожие на Екатерину Шульман*, Глеба Павловского и Валерия Соловья, встречаются с руководителем политотдела Посольства Великобритании в России Сарой Дочерти в разных столичных кафетериях. Все они рассказывали Дочерти о внутриполитической обстановке в России, а англичанка конспектировала разговор у себя в блокноте. В разговоре Шульман*, как и в ходе летней непубличной видеоконференции перед слушателями, также производила впечатление компетентного специалиста по самым разным вопросам.

Жизнь Шульман* после бегства из России

Как бы то ни было, к моменту внесения в списки иноагентов "сексапильная милфа", как её недавно называли в либеральных кругах, уже уехала из страны, словно бы заранее знала о решении.

Сейчас Шульман* живёт в Берлине, потому что, по её же собственным словам, политолог стала стипендиатом Фонда имени Роберта Боша. Дескать, решение покинуть страну не было спонтанным.

В различных интервью иностранным журналистам дама заявляет, что в последнее время ей живётся не очень комфортно, и жалуется на свой иноагентский статус.

— Эта плашка (со статусом иноагента. — Прим. Лайфа) раздражает, это очень надоедливо. Это очень оскорбительно. Я кандидат политических наук, с 2013 года преподаю в Высшей школе, я книги пишу, мать троих детей. Какого чёрта я иноагент, с чего вдруг? И главное, почему я должна это сама о себе декларировать, эту очевидно нелепую фразу? Но если бы я одна такая была, то я переживала бы, — заявила она журналистам ВВС в конце прошлого года.

Впрочем, кажется, иностранные партнёры не забыли о собеседнице британского посла. Совсем недавно звезда Шульман* взошла над Казахстаном. В январе этого года она неожиданно стала профессором Казахского гуманитарного юридического университета имени М.С. Нарикбаева, расположенного в Астане.

После этого политолог зачастила в республику, где интервью у неё, кажется, не взял только ленивый. Топовые блогеры, СМИ, а на днях Шульман* даже стала лицом обложки местной версии журнала Esquire. Собеседникам она охотно комментирует события в России и клянётся в любви к Казахстану.

Екатерина Шульман* на обложке казахского Esquire. Фото © T.me / iGutsal

Чем берёт публику политолог

В последние годы в молодёжной либеральной среде Екатерина Шульман* являлась чем-то вроде терапевта. Судя по многочисленным комментариям в Cети, публику подкупали её улыбка, мягкий тон и перегруженная сложными конструкциями и непонятными словами лексика, которая многих расслабляла и даже убаюкивала.

Поэтому довольно быстро к политологу прилипли такие определения, как "несравненная", "сексапильная милфа" и "Навальный** в юбке".

Похоже, взлёту и последующей популярности у либеральной общественности Екатерины Шульман* поспособствовал её супруг — 55-летний специалист-литературовед Михаил Шульман. Он стал известен в литературных кругах своими исследованиями жизни и творчества Владимира Набокова, даже написал об этом пару книг. Кстати, на этой же почве он и познакомился со своей супругой.

Вращаясь в творческих кругах, по слухам, он хорошо ладил с тогдашней либеральной богемой — нынешними гражданкой США Машей Гессен и голландской подданной Светланой Рейтер. Вроде бы они и ввели начинающего публициста в ротацию.

Благодаря мужу Шульман* также не приходилось бороться за существование и искать любые лазейки для заработка — спокойную и методичную работу на успех обеспечивали его доходы как рантье.

Состояние Михаила Шульмана перед отъездом (по разным подсчётам) оценивалось примерно в 500–700 млн рублей, именно столько стоят объекты недвижимости в Москве, оформленные на самого коммерсанта, а также на его сестру Ларису и мать — Екатерину Шульман.

Михаил и Екатерина Шульман*. Фото © Kompromat.wiki

Кстати, в 2020 году Шульмана поймали на том, что он сдавал принадлежащие ему помещения дома 10/7 на Рождественском бульваре структурам оппозиционера Алексея Навального**. Тогда там располагался один из штабов, в котором шёл сбор подписей в его поддержку. Существование арендного договора проекта Навального с ТСЖ подтвердил и сам Михаил Шульман.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Почему Шульман* ненавидит жителей России? 0 Она отрабатывает деньги западных заказчиков Она полагает, что может воспитывать россиян Я не знаю, кто такая Шульман*, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов