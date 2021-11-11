Самострой за 61 млн: Власти Москвы взялись за недвижимость семьи Шульман Правительство Москвы намерено снести самострой мужа политолога Екатерины Шульман площадью 700 квадратных метров. Это вряд ли его расстроит — у рантье полно другой недвижимости в столице. 10 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © elmin.ru, flatinfo.ru

Правительство Москвы судится с мужем политолога Екатерины Шульман за законность пристройки к зданию по адресу Электродная улица, д. 2, стр. 29, что находится в столичном районе Перово. Здесь Михаил Шульман владеет трёхэтажным кирпичным зданием 1961 года постройки общей площадью 1,3 тыс. квадратных метров.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, надстройка на здании площадью 700 квадратных метров является самовольной и должна быть снесена.

За этим домом находится бывшее помещение корпорации "Росатом", которое досталось Михаилу Шульману.

Здание досталось Шульману в 2017 году от одной из структур "Росатома" — НИИграфит. Годом ранее Центр управления непрофильными активами атомной отрасли уже выставлял его на продажу по цене 39,6 млн рублей, однако тогда желающих его приобрести не нашлось. Сейчас же, согласно данным ЕГРН, только кадастровая стоимость владения оценивается почти в 61 миллион рублей. Рыночная значительно выше.

Получив здание, Шульман сразу же сдал его в аренду коммерсантам. Теперь здесь находятся магазины, салоны красоты, мастерские и офисы. Кроме того, он надстроил на здании новые помещения. Таким образом, общая площадь составила около двух тысяч квадратов.

55-летний муж Екатерины Шульман — уроженец Архангельска, сын Юрия Шульмана. Он стал известен в литературных кругах своими исследованиями жизни и творчества Владимира Набокова, даже написал об этом пару книг. Кстати, на этой же почве он и познакомился со своей супругой.

Однако последние 10 лет Шульман известен не как литературный критик, исследователь и писатель, а рантье и скандалист. Его сегодняшнее состояние (по разным подсчётам) оценивается примерно в 500–700 млн рублей, именно столько стоят объекты недвижимости в Москве, оформленные на самого Шульмана, а также на его сестру Ларису и мать — Екатерину Шульман.

Михаил и Екатерина Шульман. Фото © 123ru.net

Когда Шульман попал в Москву, фактически сразу обзавёлся комнатой в доме на улице Дружбы, в двух кварталах от Мосфильмовской и Ломоносовского проспекта. Судя по данным ЕГРН, по договору дарения.

Специализацией Шульмана стала скупка на аукционах помещений от банкротов. Однажды в его собственности оказалась комната в доме 10/7 на Рождественском бульваре.

На сегодняшний день Михаил является владельцем нескольких квартир и офисов в здании на Рождественском бульваре. У него в собственности около 900 из 3,1 тыс. квадратных метров, то есть почти треть дома. Большинство помещений сдаётся в аренду.

Здание на Рождественском бульваре. Здесь идёт многолетняя война жильцов дома с Михаилом Шульманом. Фото © flatinfo.ru

На базе этой недвижимости, от сдачи в аренду которой чета Шульман имеет по несколько миллионов рублей ежемесячно, было создано ТСЖ, с помощью которого Михаил стал добиваться перевода в свою собственность пока ещё не принадлежащих ему квартир и нежилых помещений.

Жильцы дома взбунтовались, как могли, боролись с председателем ТСЖ, даже пытались его смести с должности, но тщетно. Соседи считают, что Шульман на этом посту занимается сугубо собственными делами и войной за коммерческие площади, но не домом и их проблемами. В этом конфликте не обошлось без правоохранителей и судов.

А в конце прошлого года московский ресторатор Валерия Голованова обвинила семью Шульман в "разрушении" её бизнеса. Женщина утверждала, что одно из её заведений на Рождественском бульваре долгое время простаивало из-за неправомерного отключения электричества. По её подсчётам, из-за блэкаута ресторан понёс убытки на сумму почти в полмиллиона рублей. По мнению жильцов дома, подобного рода "разборки" у Шульмана уже не первые, и, возможно, преследуют цель вынудить коммерсантов продать дорогую недвижимость по дешёвке.

В 2020 году Шульмана поймали на том, что он сдал помещения дома структурам оппозиционера Алексея Навального. Там располагался один из штабов, в котором шёл сбор подписей в его поддержку. Существование арендного договора проекта Навального с ТСЖ подтвердил и сам Михаил Шульман.

Авторы Евгений Кузнецов