Почему Путин неожиданно вспомнил про Анатолия Чубайса на ВЭФ-2023
Оглавление
На прошедшем Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин посмеялся над попытками бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса скрыться в связи с расследованием по делу о "планшетах Чубайса". Как и почему он, убегая из России, путал следы?
Анатолий Чубайс. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис, © Shutterstock
Что сказал Путин о Чубайсе
— Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живёт. Зачем-то прячется, удрал. В Израиле даже перешёл на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то, — так с улыбкой прокомментировал бегство из России бывшего главы "Роснано" Владимир Путин.
Глава государства допустил, что отъезд Чубайса из страны и возможное получение им гражданства Израиля могут быть связаны с пропажей в 2011–2014 годах более десяти миллиардов рублей, выделенных на производство и оснащение российских школ электронными планшетами-учебниками.
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Фото © ТАСС / Павел Бедняков
— Идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он (Чубайс. — Прим. Лайфа) возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследований, — подчеркнул президент и добавил: — Такая деятельность во главе компании, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась.
Похоже, в шутливом тоне глава государства дал понять Анатолию Чубайсу, что хорошо осведомлён о его перемещениях за рубежом, возможном получении иностранных паспортов и даже правовом статусе в Израиле.
В плане истории с "планшетами Чубайса", как сказал Владимир Путин, уголовных дел нет, но ведь и точку в деятельности главы "Роснано" правоохранительные органы, похоже, тоже пока не поставили. Известно, что проверка бывшего топ-менеджера госкомпании и его окружения на предмет коррупции была инициирована весной прошлого года. Тогда же следователи проверяли информацию о тайных зарубежных счетах Чубайса. Возможно, об этом президент тоже хотел напомнить беглому управленцу.
Гнущийся электронный учебник Анатолия Чубайса Plastic Logic 100, разработанный по заказу "Роснано". Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Как Чубайс бежал из России
Специальную военную операцию России на Украине Анатолий Чубайс встретил в должности специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. Её он занимал с декабря 2020 года после своей отставки из "Роснано". Спустя месяц после начала СВО — 23 марта 2020 года — российские СМИ опубликовали сообщение об отставке Чубайса.
Интересно, что бывшего представителя к этому моменту уже не было в России: днём ранее — 22 марта — человека, похожего на Чубайса, сфотографировали стоящим в очереди к одному из банкоматов в Стамбуле. Похоже, "отец приватизации" так стремился уехать подальше от России, что не жалел ни своих должностей, ни собственности.
В конце апреля появилась информация, что беглец добровольно покинул состав советов директоров АФК "Система" и АО "Электрозавод", а следом и сообщения о начавшейся в его отношении проверке со стороны российских правоохранительных органов.
Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Тогда же выяснилось, что бывший топ-менеджер больше не собирается заниматься вопросом украденного у него в 2017 году имущества на сумму 70 миллионов рублей. А ведь фигурантами громкого уголовного дела тогда стали в том числе его партнёры и охранники.
Как Чубайс прятался от президента
В начале лета прошлого года в научном журнале "Вопросы экономики" бывший чиновник и бывший менеджер госкомпании опубликовал исследовательскую статью о кризисе неплатежей в России в 90-е годы как "независимый исследователь из британского Глазго". Тогда же британская The Times сообщила, что Анатолий Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате "шокового переезда".
Через пару месяцев стало известно о госпитализации реформатора из 90-х в Италии с редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Гийена – Барре. О том, что Чубайс, возможно, владеет виллой в тосканской Карраре, Лайф писал за несколько месяцев до случившегося, но эту информацию представители беглеца упорно отрицали.
От недуга Анатолий Чубайс якобы долечивался в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр. Комментируя снимки, адвокат Александр Добровинский сообщил, что к этому моменту оба уже получили паспорта Израиля.
В подтверждение этой новости в мае этого года российские массмедиа публиковали снимок, на котором Чубайс и Смирнова сидят в кабинете якобы МВД Израиля, где меняют свои временные паспорта страны на постоянные. При этом некоторые источники указывали новое имя Чубайса — на Земле обетованной он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. Тогда же появились сообщения, что у него в Израиле есть недвижимость.
Интересно, что, как и в случае с итальянской недвижимостью, Чубайс так же упорно отрицал наличие иностранного гражданства.
— Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности, — заявлял он одному из информагентств.
Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова якобы в МВД Израиля получают новые паспорта. Фото © t.me / Голос Израиля | Израиль Сейчас - Новости
Дамоклов меч над Чубайсом
История с планшетами, о незавершённости которой Чубайсу деликатно напомнил Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023, началась летом 2011 года, когда тогдашний глава "Роснано" показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Гаджет ждали 14 миллионов детей в стране. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.
Патентом на технологию обладала британская компания Plastic Logic, в которую российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило "Роснано" вложиться, как Plastic Logic отказалась от конвейерного производства. И несмотря на отказ, в 2016-м и 2019 году госкорпорация почему-то продолжала инвестировать в неё деньги (суммы не назывались).
Ещё до этих дополнительных вливаний по итогам проверки Счётной палаты депутаты Госдумы просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic.
Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та в свою очередь приобрела акции кредитора. Таким образом, в Люксембурге осело пять миллиардов, а на счетах российского филиала — 620 миллионов рублей.
После того как семья Филёвых — владельцев авиаперевозчика S7 Airlines — стала крупным акционером Plastic Logic, оттуда начали выводиться средства. Фото © gov.uk
При этом британская компания Plastic Logic до сих пор функционирует: в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв, владелец авиаперевозчика S7 Airlines. После этого Plastic Logic начала банкротиться, сейчас оттуда активно выводятся деньги якобы на погашение неких долговых обязательств. Куда производятся трансакции и каковы суммы — неизвестно.
Вернётся ли когда-нибудь Анатолий Чубайс в Россию?