Почему Путин неожиданно вспомнил про Анатолия Чубайса на ВЭФ-2023 Оглавление Что сказал Путин о Чубайсе Как Чубайс бежал из России Как Чубайс прятался от президента Дамоклов меч над Чубайсом На прошедшем Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин посмеялся над попытками бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса скрыться в связи с расследованием по делу о "планшетах Чубайса". Как и почему он, убегая из России, путал следы? 136960 136960 Анатолий Чубайс. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис, © Shutterstock

Что сказал Путин о Чубайсе

— Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живёт. Зачем-то прячется, удрал. В Израиле даже перешёл на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то, — так с улыбкой прокомментировал бегство из России бывшего главы "Роснано" Владимир Путин.

Глава государства допустил, что отъезд Чубайса из страны и возможное получение им гражданства Израиля могут быть связаны с пропажей в 2011–2014 годах более десяти миллиардов рублей, выделенных на производство и оснащение российских школ электронными планшетами-учебниками.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Фото © ТАСС / Павел Бедняков

— Идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он (Чубайс. — Прим. Лайфа) возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследований, — подчеркнул президент и добавил: — Такая деятельность во главе компании, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась.

Похоже, в шутливом тоне глава государства дал понять Анатолию Чубайсу, что хорошо осведомлён о его перемещениях за рубежом, возможном получении иностранных паспортов и даже правовом статусе в Израиле.

В плане истории с "планшетами Чубайса", как сказал Владимир Путин, уголовных дел нет, но ведь и точку в деятельности главы "Роснано" правоохранительные органы, похоже, тоже пока не поставили. Известно, что проверка бывшего топ-менеджера госкомпании и его окружения на предмет коррупции была инициирована весной прошлого года. Тогда же следователи проверяли информацию о тайных зарубежных счетах Чубайса. Возможно, об этом президент тоже хотел напомнить беглому управленцу.

Гнущийся электронный учебник Анатолия Чубайса Plastic Logic 100, разработанный по заказу "Роснано". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Как Чубайс бежал из России

Специальную военную операцию России на Украине Анатолий Чубайс встретил в должности специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. Её он занимал с декабря 2020 года после своей отставки из "Роснано". Спустя месяц после начала СВО — 23 марта 2020 года — российские СМИ опубликовали сообщение об отставке Чубайса.

Интересно, что бывшего представителя к этому моменту уже не было в России: днём ранее — 22 марта — человека, похожего на Чубайса, сфотографировали стоящим в очереди к одному из банкоматов в Стамбуле. Похоже, "отец приватизации" так стремился уехать подальше от России, что не жалел ни своих должностей, ни собственности.

В конце апреля появилась информация, что беглец добровольно покинул состав советов директоров АФК "Система" и АО "Электрозавод", а следом и сообщения о начавшейся в его отношении проверке со стороны российских правоохранительных органов.

Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Тогда же выяснилось, что бывший топ-менеджер больше не собирается заниматься вопросом украденного у него в 2017 году имущества на сумму 70 миллионов рублей. А ведь фигурантами громкого уголовного дела тогда стали в том числе его партнёры и охранники.

Как Чубайс прятался от президента

В начале лета прошлого года в научном журнале "Вопросы экономики" бывший чиновник и бывший менеджер госкомпании опубликовал исследовательскую статью о кризисе неплатежей в России в 90-е годы как "независимый исследователь из британского Глазго". Тогда же британская The Times сообщила, что Анатолий Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате "шокового переезда".

Через пару месяцев стало известно о госпитализации реформатора из 90-х в Италии с редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Гийена – Барре. О том, что Чубайс, возможно, владеет виллой в тосканской Карраре, Лайф писал за несколько месяцев до случившегося, но эту информацию представители беглеца упорно отрицали.





От недуга Анатолий Чубайс якобы долечивался в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр. Комментируя снимки, адвокат Александр Добровинский сообщил, что к этому моменту оба уже получили паспорта Израиля.

В подтверждение этой новости в мае этого года российские массмедиа публиковали снимок, на котором Чубайс и Смирнова сидят в кабинете якобы МВД Израиля, где меняют свои временные паспорта страны на постоянные. При этом некоторые источники указывали новое имя Чубайса — на Земле обетованной он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. Тогда же появились сообщения, что у него в Израиле есть недвижимость.

Интересно, что, как и в случае с итальянской недвижимостью, Чубайс так же упорно отрицал наличие иностранного гражданства.

— Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности, — заявлял он одному из информагентств.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова якобы в МВД Израиля получают новые паспорта. Фото © t.me / Голос Израиля | Израиль Сейчас - Новости

Дамоклов меч над Чубайсом

История с планшетами, о незавершённости которой Чубайсу деликатно напомнил Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023, началась летом 2011 года, когда тогдашний глава "Роснано" показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Гаджет ждали 14 миллионов детей в стране. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.

Патентом на технологию обладала британская компания Plastic Logic, в которую российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило "Роснано" вложиться, как Plastic Logic отказалась от конвейерного производства. И несмотря на отказ, в 2016-м и 2019 году госкорпорация почему-то продолжала инвестировать в неё деньги (суммы не назывались).

Ещё до этих дополнительных вливаний по итогам проверки Счётной палаты депутаты Госдумы просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic.

Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та в свою очередь приобрела акции кредитора. Таким образом, в Люксембурге осело пять миллиардов, а на счетах российского филиала — 620 миллионов рублей.

После того как семья Филёвых — владельцев авиаперевозчика S7 Airlines — стала крупным акционером Plastic Logic, оттуда начали выводиться средства. Фото © gov.uk

При этом британская компания Plastic Logic до сих пор функционирует: в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв, владелец авиаперевозчика S7 Airlines. После этого Plastic Logic начала банкротиться, сейчас оттуда активно выводятся деньги якобы на погашение неких долговых обязательств. Куда производятся трансакции и каковы суммы — неизвестно.

Фото © ТАСС / Андрей Любимов Вернётся ли когда-нибудь Анатолий Чубайс в Россию? 0 Конечно, нет. У него денег хватит на обеспеченную жизнь где угодно Вернётся, ведь у него в России дорогая недвижимость и имущество Однажды его доставят в Россию под конвоем

Авторы Евгений Кузнецов