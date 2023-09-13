Провокатор из Дубая: Как тиктокер Даня Милохин, приехав в Москву, обвёл всех вокруг пальца Приезд Дани Милохина в Россию вызвал скандал в российских массмедиа — предателя призвали отправить в армию. Однако случившееся оказалось ему на руку: пока общественность шумела, блогер успел похайповать на приезде, сняться в рекламе и вернуться в Дубай. 12 сентября, 22:40 Даня Милохин. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © YouTube / MORGENSHTERN

Как развивались события с приездом Милохина

8 сентября в аккаунтах Милохина появились ролики, где тиктокер гуляет, поёт и танцует на Красной площади, в ГУМе и на набережной Москвы-реки. Притихшие было в последние месяцы подписчики взорвались комментариями практически под каждым постом блогера.

Поначалу всех интересовало, действительно ли он приехал в Москву, вернулся ли насовсем. Сам Милохин по этому поводу хранил молчание и никак не комментировал своё появление в столице, а просто продолжал добавлять видеоконтент. Вскоре в комментариях началась самая настоящая война: одни отправляли детдомовца на фронт, вторые требовали оставить его в покое.

Тем временем начавшийся в соцсетях холивар перекинулся в офлайн: 11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера на срочную службу в ВС РФ в ходе грядущего осеннего призыва. Основанием для этого, по её мнению, являются российское гражданство Милохина и призывной возраст.

Милохин танцует на Красной площади. То самое видео, которое послужило причиной скандала. Видео © tiktok / danya_milokhin

"Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине, — написала Мизулина у себя в телеграм-канале.

Эту инициативу поддержали и на отечественных телеканалах, где припомнили тиктокеру исполнение гимна Украины в эфире украинского блогера Артура Бабича и назвали "щенком, которому место на передовой". Приёмному отцу блогера позже даже пришлось оправдываться. По его словам, сын не сообщал о своих планах приехать в Москву, а на службу его нельзя забирать из-за плохого зрения.

Утром 12 сентября, когда СМИ печатали заявление президента России Владимира Путина о перспективах возвращения уехавших из страны соотечественников, Екатерина Мизулина опубликовала пост, в котором сообщила, что накануне вечером в 23:18 блогер пересёк границу в аэропорту Внуково и вылетел из России в Дубай. По её словам, Милохин испугался "консолидации и единения гражданского общества" и сбежал из страны.

Екатерина Мизулина опубликовала фото Милохина из его личного дела. Фото © t.me / Екатерина Мизулина

Как жил Милохин до СВО

Полтора года назад в своих интервью Милохин заявлял, что никогда не вернётся в Россию, потому что для него это шаг назад, дескать, он чувствует силы, чтобы покорить весь мир, и на родине ему уже давно тесно. Правда, в тот период он ещё был очарован новой заграничной жизнью и не чувствовал нехватки средств.

Известно, что до своего бегства из России Милохин зарабатывал десятки миллионов рублей. Симпатичный паренёк имел бешеную популярность в подростковой среде, благодаря чему у него было множество рекламных контрактов.

Карьера просто пёрла в гору: следующим этапом в восхождении на олимп славы стали съёмки в телешоу Первого канала "Ледниковый период" с фигуристкой Евгенией Медведевой. По некоторым сведениям, тогда позвать Даню Милохина выступить на корпоративе стоило от полутора до двух миллионов рублей.

Даня Милохин продолжает снимать ролики в Дубае. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

Популярность блогера позволила ему принять участие в таком престижном экономическом форуме, как ПМЭФ. Там он отличился съёмками спорных роликов для "Тиктока", в которых приняла участие даже Ксения Собчак. А перед отъездом из страны Милохин, по слухам, даже подписал рекламный контракт с одним из российских банков стоимостью 90 миллионов рублей.

Впрочем, что к своему богатству, что к профессиональной капитализации тиктокер относился легкомысленно. Поэтому быстро промотал состояние после отъезда из России и оказался полностью зависим от своих друзей, в частности рэпера Моргенштерна*. После скитаний Милохина по квартирам опальный музыкант пустил его бесплатно пожить в свои хоромы в Дубае и сейчас, по сути, содержит его на свои деньги.

Почему блогер приезжал в Москву

Обнищавший тиктокер всё это время перебивался нечастыми выступлениями в ОАЭ, где он ныне проживает, и в Казахстане. В своих интервью Милохин делился, что в плане работы сейчас не гнушается ничем, даже участием в детских утренниках. Сожалеет о том, что потерял связь с родиной, и хотел бы вернуться.

В последнее время Милохин часто давал интервью заезжим блогерам о своей нелёгкой жизни в изгнании. Фото © YouТube / ДЖАРАХОВ

В августе появились слухи, что менеджеры блогера прощупывают почву в плане возможности его работы в Москве. Якобы юное дарование Милохин даже снизил планку гонорара и сейчас просит за своё участие в проектах всего 1 миллион рублей. Вроде бы уже тогда было известно, что он приедет в столицу и будет свободен для предложений, так как на ближайшее время у него запланирована лишь одна съёмка для некоего онлайн-проекта.

Впрочем, возможно, приезд Милохина в столицу мог быть лишь частью рекламной кампании того самого проекта. Видеоотчёты о своём пребывании в столице парень начал выкладывать в одной из соцсетей 8 сентября и среди них опубликовал видео с рекламой чипсов, записанное ранее, скорее всего, в Казахстане.

В ролике он снялся со своим старым другом и коллегой — тиктокером из Киева Теном Юджином, сейчас живущим в России. Похоже, оба блогера съездили в рекламную командировку, а позже записывали собственный контент на улицах Москвы.

Тиктокера приютил рэпер Моргенштерн*, который, по сути, взял Милохина на содержание. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

Сама реклама якобы была сделана для Казахстана и даже в одном из вариантов появилась в казахском инстаграме производителя. Но в то же время рекламные ролики разместили у себя оба тиктокера.

Лихо раскрутившийся скандал с возвращением в Россию, очевидно, оказался на руку заказчику — количество просмотров контента блогера за дни его пребывания в столице огромно. Затесавшаяся среди прочих видеороликов реклама набрала не меньше его личных постов.

Ещё в 2019 году международная компания – производитель чипсов уже пыталась выйти на российский рынок. Причём рекламировал у себя в соцсетях её как раз рэпер Моргенштерн*. Впрочем, тогда видимого успеха среди россиян чипсы, похоже, не имели, а после начала СВО, как и многие бренды, производитель и вовсе ушёл из страны. Но, видимо, былые партнёры остались в хороших отношениях, так что музыкант мог подкинуть рекламный контракт своему бедствующему товарищу.

Рэпер Моргенштерн* несколько недель назад хвастался каким-то новым мегапроектом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

Что по этому поводу сказал Владимир Путин

12 сентября президент РФ Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, где, отвечая на вопросы модераторов, коснулся темы возвращения в Россию бежавших из-за СВО соотечественников.

В частности, глава государства прокомментировал данные своего помощника Максима Орешкина, в июне сообщившего, что в Россию вернулась примерно половина уехавших из-за начала СВО и прошедшей в сентябре 2022 года мобилизации россиян.

— У нас были "лишенцы" в своё время — с лёгкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я ещё не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной, — подчеркнул Владимир Путин.

* Признан в России иностранным агентом.

Даня Милохин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров А вы готовы простить Даню Милохина? 0 Пусть публично покается и возвращается Нет, однажды предавший предаст снова Я не знаю, кто такой Даня Милохин. Мне всё равно, что с ним будет дальше

Авторы Евгений Кузнецов