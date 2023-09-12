Батальон русофобов: Как музыкант из "Порнофильмов" Владимир Котляров добивался иноагентского статуса В полку иноагентов прибыло. В списках Минюста наконец оказался лидер российской группы "Порнофильмы" Владимир Котляров. Чем занимался музыкант на родине и почему российская сцена от этого ничего не потеряла. 11 сентября, 22:41 Владимир Котляров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya

В конце прошлой недели Минюст России внёс в реестр иностранных агентов ещё шесть человек, в числе которых лидер рок-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, а также социолог Николай Митрохин, журналист Андрей Мальгин, кинорежиссёр и журналист Мумин Шакиров, политик Наталья Пелевина, депутат Тульской области Ольга Подольская. Таким образом, на сегодняшний день список содержит 680 физических и юридических лиц, признанных иноагентами.

— Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан РФ. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории России. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, — сообщили в министерстве.

После получения статуса иноагента Котляров выглядит счастливым, а в его соцсетях фанаты шлют ему поздравления. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya

Почему Котляров радуется статусу иноагента

Сам музыкант уже успел прокомментировать полученный статус у себя в соцсетях. В опубликованном видеообращении Котляров высказался коротко: "Ребят, всем спасибо за тёплые слова. Что хочу сказать от себя: лично мне вообще абсолютно *** (всё равно. — Прим. Лайфа), — и анонсировал свой европейский тур.

Маршрут беглеца в точности совпадает с гастрольными поездками остальных бежавших из России артистов: это столицы и крупные города Испании, Германии, Швейцарии, Польши и Норвегии. Кстати, любимой Котляровым Украины в списке выступлений почему-то нет, несмотря на симпатии украинских пользователей соцсетей, пишущих музыканту слова всяческой поддержки на мове.

Похоже, бывший российский панк ещё не до конца понимает все последствия своего нового положения. В последние месяцы целый ряд бывших звёзд эстрады штурмуют российские суды с требованием отменить статус иноагента. Среди них певица Земфира, юморист Максим Галкин, комик Семён Слепаков, блогер Илья Варламов.

Концерты группы уже начали отменять в республиках бывшего СССР. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya

Все эти люди внезапно поняли, что долго сидеть на шее русскоговорящих эмигрантов в Европе не получится: у них просто не хватит никаких денег, чтобы каждый день ходить на очередную заезжую знаменитость. Тот же Галкин уже столкнулся с тем, что его концерты начали отменяться в той же Прибалтике, более чем лояльной чете Пугачёва – Галкин. Интерес к "Порнофильмам" у местной публики тоже угаснет, и довольно быстро: этим летом группу, например, уже отказались принимать в Бишкеке.

Что вытворяли "Порнофильмы" в России

В России же это решение ждали давно. В отечественных медиа неоднократно появлялась критика группы и особенно её лидера. "Порнофильмы" уже много лет, не стесняясь, пишут антироссийские песни. Некоторые, вроде "Нищих убивай", осенью 2021 года Минюст внёс в список запрещённых и экстремистских материалов.

При этом участники группы даже пытались оспорить решение министерства и инициировали проведение судебной экспертизы. Музыканты искренне недоумевали, почему якобы сатирическая песня, позаимствованная у американских панк-рокеров Dead Kennedys, вызвала столько негодования. То, что композицию, в которой речь идёт о необходимости убийства небогатых граждан страны, не просто перевели на русский язык, но ещё и адаптировали под российские реалии, "Порнофильмы" в расчёт брать категорически отказывались.

В отличие от именитых бывших российских артистов, группа "Порнофильмы" может довольствоваться только небольшими залами. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya

В феврале прошлого года, когда началась СВО, Владимир Котляров, по его же собственным словам, обзвонил всех украинских друзей, после чего, прихватив супругу — поэтессу Инну Медведун (Инну Медведеву), уехал сначала в Турцию, а оттуда в Грузию, где осел в Тбилиси.

После этого Котляров совсем пошёл вразнос:

— Мы надеемся и верим, что эта *** война закончится победой Украины. Победа Украины — это ключ к тому, чтобы и Россия стала свободной, и Беларусь, — кричал он со сцены во время одного из своих концертов в Грузии.

После бегства Котлярова из России первое время к нему часто наведывались популярные блогеры, бравшие у него интервью. Но вскоре интерес к "Порнофильмам" у них угас. Фото © YouTube / Varlamov News

Кто такой Владимир Котляров

Владимиру Котлярову 35 лет, он родился в подмосковном городе-наукограде Дубне. Любовь к музыке ему привил отец, хорошо игравший на гитаре. Вдвоём они пели песни группы Nirvana, после чего пацан увлёкся панк-роком, а кроме него алкоголем и наркотиками.

Как рассказывал сам Котляров, с 16 до 24 лет у него не было ни одного трезвого дня. Он сутками пропадал в дурных компаниях и, конечно, не сумел получить высшее образование. Таким образом, молодому человеку пришлось работать оператором упаковочной линии, где он расфасовывал джем и кетчуп в маленькие одноразовые контейнеры для столовых и ресторанов быстрого питания.

Периодически артистам-русофобам приходится кооперироваться под вывесками поддержки Украины, чтобы заработать. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pfvolodya

В то время он жил от аванса до зарплаты и страдал от безденежья, что и побудило Котлярова писать песни на злобу дня. Позже музыкант осознал собственную зависимость и завязал с наркотой и выпивкой. Как ни странно, все участники панк-группы "Порнофильмы" ведут трезвый образ жизни и даже являются вегетарианцами и зожниками. Впрочем, здоровый образ жизни ещё не означает понимания реального положения дел в стране и мире.

Авторы Евгений Кузнецов