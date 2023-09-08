И целой разведки мало: Чьё место во властной вертикали Украины присмотрел себе начальник ГУР Буданов 7 сентября на Украине отметили День военной разведки. В этом году дата по сути превратилась в бенефис нынешнего главы ГУР Кирилла Буданова, который за последнее время стал телезвездой. Чем он известен? 7 сентября, 22:42 Кирилл Буданов. Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / Наталiя Мосейчук, © Shutterstock

Какие подарки власть сделала Кириллу Буданову

К празднику режим Зеленского подошёл основательно: начальника разведки проинтервьюировали все центральные телеканалы страны и в выпущенных ими сюжетах Буданова называют не иначе как человеком со сверхспособностями, едва ли не гением современной военной науки, ведущим исключительно успешную борьбу с захватчиками.

Мэр Киева Виталий Кличко к знаменательной дате из городского бюджета выделил 250 миллионов гривен (около 700 млн руб.) на вооружение и другие нужды разведчиков.

Пиарщики тоже подсуетились: сняли праздничный видеоролик, в котором начальник ГУР задул традиционные свечи на торте и загадал желание. Какое именно, стало известно спустя пару часов после публикации материала в Интернете: на сайте главы государства появился указ о присвоении Кириллу Буданову звания генерал-лейтенанта.

Президент Зеленский подписал указ о присвоении Буданову звания генерал-лейтенанта в День украинской разведки. Фото © President.gov.ua

Почему Буданов вёл себя как телезвезда

Киношно-театральному подходу к чествованию руководителя ГУР, которым в целом отличается команда возглавляющего страну кавээнщика, активно подыграл и сам Буданов: в одном из предпраздничных интервью самым большим успехом ведомства он неожиданно назвал угон российского военного вертолёта с территории России на Украину.

Также журналистов больше интересовала проведённая ведомством Буданова эвакуация украинских граждан из Кабула в августе 2021 года, когда американцы спешно покидали Афганистан, чем кровавые теракты ГУР после начала СВО. За кадром остались и взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, когда погибли невинные мирные люди, и резонансное убийство Дарьи Дугиной, и другие не менее мерзкие операции.

В последние дни Буданов не скупится на интервью для центральных украинских телеканалов. Фото © YouTube / Наталiя Мосейчук

Народу Украины начальник разведки рассказывал, как горевал по недавно умершей в его кабинете канарейке, как однажды от безденежья на праздник клеил для жены цветы из разноцветных бумажных стикеров. Вспоминал проведённое детство в Крыму и свою войсковую молодость, прошедшую в добротных водолазных костюмах советского образца.

Одним словом, 7 сентября перед украинскими зрителями Буданов предстал в образе благородного рыцаря-романтика, спасающего страну от вероломных захватчиков. Впрочем, в интервью звучали заявления поинтересней и, похоже, уже не для обывателя — гуровец постоянно твердил о своём желании перенести боевые действия на территорию противника и "стратегическом поражении России".

Для служащего такого ранга желание понравиться сразу нескольким аудиториям вряд ли случайно. Сейчас что в западном истеблишменте, что в среде их украинских "младших партнёров" активно муссируется тема предстоящих президентских выборов в Незалежной. Возможно, раздавая интервью, Буданов держал это в уме и отправлял недвусмысленное сообщение своим новым возможным покровителям.

Очередное интервью Буданова. Фото © YouTube / "Радiо Свобода"

Кровавые руки Кирилла Буданова

Буданову 37 лет, начальником украинской разведки он стал относительно недавно, в августе 2020 года. В 2021-м ему присвоили воинское звание бригадного генерала, в апреле 2022-го — генерал-майора, и вот теперь он уже генерал-лейтенант.

Восхождение на военный олимп началось с Крымских событий 2014 года. В мае 2020-го, когда в Сеть утекли записи переговоров тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с главой США Джозефом Байденом, выяснилось, что в 2014–2018 годах Буданов лично организовывал заказные убийства крымских политиков, журналистов и общественных деятелей: снабжал исполнителей списками лиц, подлежавших ликвидации.

В 2016 году он отправил группу диверсантов в Армянск, целью которой были ЛЭП и дорога, соединяющая Крым с материковой частью Украины. После боя, в котором погиб один российский военнослужащий, сотрудники ФСБ обнаружили брошенные диверсантами 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Однажды на Буданова было совершено покушение. Автомобиль после подрыва. Фото © Ctrana.net

А попавший в плен к российским войскам подполковник украинской военной разведки Георгий Абдиллаев утверждал, что Буданов в тот период лично участвовал в убийстве крымчан.

Ещё до СВО некоторые украинские журналисты указывали, что тогдашний майор Буданов лично расправлялся с крымско-татарскими активистами. Позже Киев пытался представить убийства как дело рук "российских оккупантов".

Чем занимался будущий начальник ГУР в 2018–2020 годах, доподлинно не известно. В официальной биографии военного стоит пометка "находился на специальной работе". Однако тогда — в 2019 году — на него было организовано покушение: в апреле в Киеве на улице Академика Уильямса взорвался автомобиль Буданова Chevrolet Evanda.

Как Буданов прячется от возмездия

В тот раз военный не пострадал, но, похоже, с тех пор кратно усилил меры предосторожности. Например, упомянутая выше погибшая в кабинете Буданова канарейка жила у него не просто так: по его же собственным словам, она служила индикатором присутствия в воздухе офиса отравляющих веществ — считается, что эти птицы чутко реагируют на яды.

Александр Гогилашвили и Кирилл Буданов. Начальник ГУР имеет репутацию опытного водолаза. Фото "Слидство.Инфо" Фото © T.me / НОВИНАЧ

Информация о местах жительства, имуществе, автомобилях Буданова тщательно охраняется. Известно только, что ранее он жил в Киеве на проспекте Воссоединения, в доме № 1, квартире 16. Это в Днепровском районе украинской столицы, живописном, но совсем не дорогом. В пятиэтажной кирпичной хрущёвке, где жил Буданов, сейчас продаются однушки всего за 30–40 тысяч долларов.

В Киеве чета Будановых также регистрировалась по адресу ул. Михаила Максимовича, 3Д, — в современном высотном ЖК в Голосеевском районе столицы Незалежной. Кстати, супругу Буданова Марианну там можно увидеть и сейчас.

Самого гуровца в последние годы активно прячут: пару лет назад в украинских СМИ даже вспыхнул скандал. Выяснилось, что какое-то время Буданов проживал вместе с экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили и его супругой — помощницей президента Украины Марией Левченко — в частном доме в селе Хотов под Киевом. Перцу разборкам добавило и то, что Гогилашвили, имевший в столице реноме "короля обнала", на тот момент якобы являлся гражданином России.

Cупруга Буданова Марианна Буданова (Марина Момот). Сейчас в глянцевых украинских журналах женщина себя позиционирует как прилежная прихожанка и верная подруга мужа. Фото © YouTube / Journalist Today

Кто такая Марианна Буданова

Интересно, что жена Буданова в скандале не отметилась. В некоторых интервью она говорила, что давно привыкла к бесчисленным "командировкам" мужа и умеет жить самостоятельно. А после начала СВО супруги находятся рядом постоянно и живут прямо на работе мужа — в ГУР.

На волне популярности супруга Марианна старается сделать себе имя. Недавно она пыталась стать депутатом от партии Кличко "Удар", но история закончилась провалом. С тех пор боксёр взял её к себе советником по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодёжной политики и спорта. Возможно, к 7 сентября на скромный подарок ГУР Кличко решился не без её участия.

Сейчас женщина активно раздаёт интервью различным украинским изданиям, в которых предстаёт как верная супруга, активный волонтёр, воцерковлённый человек и прилежная прихожанка церкви. Похоже, таким образом Марианна Буданова стремится дополнять благородный образ мужа.











Впрочем, изучая заброшенные аккаунты Будановой, Лайф выяснил, что психолог по образованию — Марина Момот (так девушку звали до замужества) — может лучше знать, что такое элитные наркотики, чем жития святых.

Авторы Евгений Кузнецов