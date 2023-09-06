Продавец Незалежности: Чьи интересы будет представлять на посту министра обороны Украины Рустем Умеров Назначение на пост министра обороны Украины Рустема Умерова может привести к тому, что за всю военную отрасль страны будет отвечать человек из команды одиозного украинского олигарха Рината Ахметова. Ближайшие дни в Раде будет жарко. 5 сентября, 22:40 Рустем Умеров и Ринат Ахметов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / STR, Константин Сазончик

Скандальная репутация Резникова, в министерстве которого регулярно ловили взяточников и казнокрадов, вынудила Владимира Зеленского, стремящегося доказать западным кураторам свою непримиримость по отношению к воровству чиновников, подыскать другого министра. Для украинского политикума выбор президента выглядит, как минимум, экзотично: 41-летний Рустем Умеров может оказаться первым этническим крымским татарином, занявшим подобный высокий пост.

Впрочем, местную политическую систему беспокоит не происхождение кандидата, а его связи — Умеров, пока ещё занимающий пост главы Фонда государственного имущества (ФГИ), после назначения может кратно усилить влияние украинского угольного короля Рината Ахметова.

Поэтому, 5 сентября, пока Рада большинством голосов отправляла Резникова в отставку, по поручению премьер-министра Незалежной Дениса Шмыгаля украинские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда.

Рустем Умеров. Фото © ТАСС / EPA / STR

Формальным поводом стали якобы незаконные увольнения независимых членов наблюдательного совета в одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины — "Центрэнерго" (её ФГИ сейчас готовит к продаже с молотка). Однако, кажется, реальная цель атаки — сорвать назначение Умерова, устроить ему неприятности и, возможно, не допустить продажу предприятия.

Откуда взялся Умеров

Родители Рустема Умерова — крымские татары — после Великой Отечественной были депортированы из Крыма в Узбекистан, где родились как сам будущий чиновник, так и его старший брат — Аслан Омер Кырымлы.

В начале 90-х семья вернулась на родину, и среднюю школу младший Умеров заканчивал уже в независимой Украине. Это была гимназия-интернат для одарённых детей, которая, по данным турецких СМИ, являлась частью образовательной сети турецкого исламского проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена — нынешнего врага президента Турции Рэджепа Эрдогана.

Сразу после школы по "Программе обмена будущих лидеров", курируемой Госдепартаментом США, Рустем Умеров отправился учиться в Америку. На Украине получил экономическое образование по специальности "финансы и кредит" и много лет работал на Украине в турецко-украинской компании — операторе сотовой связи lifecell. Кстати, часть капитала фирмы принадлежит Ринату Ахметову.

В lifecell Рустем Умеров занимался закупками и к 2010 году дорос до начальника Департамента дистрибуции и альтернативных каналов продаж.

Рустем Умеров. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Ciftci

После этого со своей роднёй занялся собственным бизнесом и параллельно общественной деятельностью — развитием украинских крымскотатарских общественных институтов. Это позволило ему стать помощником одиозного деятеля — председателя так называемого Меджлиса крымскотатарского народа и депутата Верховной Рады Мустафы Джемилёва, а также сойтись с другим ярым русофобом — Рефатом Чубаровым.

В 2019 году Умеров сам стал депутатом Рады от партии украинского певца и националиста Вячеслава Вакарчука "Голос". В это время весь бизнес перешёл к его родственникам. Интересно, что учреждённые ими общественные крымскотатарские организации после парламентских выборов процветали.

Причём здесь угольный король Ринат Ахметов

В 2021 году общественные активисты, борющиеся за сохранение исторического облика Киева, забили тревогу: какие-то строители начали рушить исторические здания бывшего пивоваренного завода пивовара Иоганна Шульца. Как предположили ценители старины, три гектара в Голосеевском районе украинской столицы будут заняты современным ЖК.

Та самая пивоварня Иоганна Шульца, которая с точки зрения киевских знактоков архитектуры, является ценной. Фото © tvoemisto.tv

Комплекс теперь уже не работающей пивоварни всё это время вроде бы принадлежал Ринату Ахметову, но оказалось, строительные работы вёл уже новый собственник — "Международный благотворительный фонд "Фонд национального благополучия Крыма", принадлежащий, вероятно, двоюродному брату Умерова — Рефату.

Как выяснил Лайф, отчества Умеровых хоть и разнятся, оба они жили в Бахчисарае на одной улице в соседних домах, и оба связаны с одними и теми же юрлицами, в том числе и через старшего родного брата Рустама — Аслана.

В итоге, учитывая, что Умеров — выходец из компании Ахметова (lifecell), неожиданная передача олигархом дорогостоящего киевского участка земли под строительство ЖК уже не выглядит странной.

Новый собственник трёх дорогостоящих гектаров земли в одном из центральных районов Киева — один из благотворительных фондов Умеровых, а их риелтерская компания уже готовится к продажам построенных квадратов. Фото © opendatabot.ua

Как Умеров на посту главы ФГИ родиной торговал

На должность министра обороны Умеров может попасть уже на днях — прямо из кресла главы ФГИ, которое он занимает с сентября прошлого года. Здесь молодой чиновник заведовал приватизацией, арендой, использованием и отчуждением государственного имущества.

Похоже, успешно, если даже украинский Forbes обратил внимание, что при Умерове поступления в бюджет Украины от продажи госактивов стали рекордными за последние 10 лет. Только за январь-июль 2023 года он распродал казённого имущества почти на 2,1 млрд гривен (почти 5,5 млрд рублей по текущему курсу).

Сейчас ведомство планирует забрать у госпредприятий принадлежащие им земли и перевести их в своё ведение — таким образом уже в ближайшее время общая площадь земельного банка под управлением ФГИ должна составить 700 тыс. гектар.

Слева-направо: Мустафа Джемилёв, президент Украины Пётр Порошенко, Рефат Чубаров, Рустем Умеров. Фото © znaj.ua

Официально декларируемая цель экспроприации — уход "от махинаций и неблагополучного использования государственных ресурсов". Впрочем, похоже, близкие к правительству чиновники таким образом хотят установить полный контроль над продажей украинской земли.

Кроме того, в августе ФГИ начал масштабную подготовку к проведению аукционов, на которых предполагается продать очередной пакет предприятий и земли на общую начальную сумму 250 млн грн (около 660 млн рублей).

Среди прочих с молотка пойдут 107 предприятий, изъятых на Украине у российского бизнеса, а также такие "вкусные" компании, как Одесский припортовый завод, "Объединенная горно-химическая компания" и… та самая "Центрэнерго", вокруг которой разгорелся уголовный сыр-бор.

На 80% "Центрэнерго" принадлежит государству. Пока... Фото © ctrana.online

Компания со штатом сотрудников 8 тыс. человек генерирует 8% всей электрической и 18% тепловой энергии Украины и является стратегическим для страны предприятием. В свою очередь у Рината Ахметова есть холдинг SCM, в который входят с десяток угольных и энергогенерирующих предприятий. Поэтому, возможно, в ФГИ, готовя "Центрэнерго" к продаже, уже могли знать победителя лота.

Авторы Евгений Кузнецов