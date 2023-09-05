Дошёл до кассы: Как украинский олигарх Игорь Коломойский сам себе беду напророчил Игорь Коломойский растерял свои активы, выбыл из числа миллиардеров, лишился украинского гражданства, а сейчас имеет все шансы сесть в тюрьму. Всё это случилось при президенте Украины Владимире Зеленском, который якобы был ставленником олигарха. Почему так произошло? 4 сентября, 22:40 Игорь Коломойский, Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Константин Сазончик, © Getty Images / Nils Petter Nilsson, © Shutterstock

— Я в шоке, — только так и смог прокомментировать свой арест киевским СМИ теперь уже бывший украинский олигарх Игорь Коломойский.

В минувшие выходные Шевченковский районный суд Киева предъявил бизнесмену обвинение в легализации имущества, полученного мошенническим путём в 2013–2020 годах на сумму более полумиллиарда гривен (около 1,3 млрд рублей, или 13,5 млн долларов по текущему курсу валют), и отправил его в СИЗО на два месяца.

Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского в СИЗО на два месяца. Видео © t.me / "Радио Свобода" (издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов)

По мнению следователей Бюро экономической безопасности, СБУ и Генпрокуратуры Украины, украденные деньги Коломойский вывел за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

В качестве альтернативы СИЗО суд предложил фигуранту дела внести залог в размере вменяемого ему ущерба — 509 млн гривен. Адвокаты Коломойского уже успели заявить, что их подзащитный предложением выйти на свободу под залог не воспользуется и будет обжаловать решение суда.







Кто и сколько украл из "Укрнафты"

Вменяемые олигарху украденные 500 миллионов — лишь часть большого расследования по делу о махинациях вокруг сырьевых компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", откуда за последние 10–15 лет исчезло 40 млрд гривен. Его ведёт Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Считается, что эта организация находится под полным контролем США, а само дело нацелено на конфискацию американских активов Коломойского.

Прошлой осенью подозреваемыми по этому делу стали бывшие топ-менеджеры "Укрнафты". Тогда же Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в одном из домов Коломойского на курорте Буковель по делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен в 2015 году.

Кстати, в этой же истории замешан и первый муж певицы Веры Брежневой — Михаил Киперман, чью фамилию артистка носит до сих пор. Бизнес-партнёру Коломойского СБУ объявила о подозрении в совершении хищения на сумму 600 миллионов гривен (около 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Ему грозит уголовное преследование по трём статьям УК Украины и, возможно, срок до 12 лет.

Служба безопасности Украины опубликовала схему хищения денег Михаилом Киперманом. Фото © pravda.com.ua

Как считают украинские спецслужбы, Киперман вывел деньги из подконтрольной ему украинской нефтяной компании "Укртатнафта" и перечислил их на счета одной из своих зарубежных фирм в день начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля. Вероятно, бизнесмен рассчитывал, что в суматохе кража останется незамеченной.

Теперь Киперман ожидаемо пустился в бега, а следователи Незалежной сейчас решают вопрос с объявлением его в международный розыск.

Почему Зеленский мог сдать своего покровителя

Учитывая, что уголовное преследование олигарха происходит при президенте Зеленском, которого на Украине считают протеже Коломойского, происходящее местные эксперты оценивают по-разному. Наиболее распространённая точка зрения заключается в том, что бывший кавээнщик, забравшись на властный олимп, попросту кинул своего покровителя, сменив его на кураторов с Запада.

Выглядит логично, ведь положение нынешнего главы государства изначально было шатким, а с началом СВО — ещё и стабильно ухудшается. Шансов выйти победителем в противостоянии с Россией у него нет, а значит, однажды, когда украинцам всё же придётся подписывать мирные соглашения на условиях Москвы, никакую безопасность Зеленскому Коломойский не обеспечит ни в Незалежной, ни за её пределами. Поэтому на Украине ситуацию оценивают нелестно для Зеленского: мол, поменял артист олигарха на Байдена.

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis

Впрочем, есть и другая точка зрения: в ситуации с Коломойским, на которого заведено уголовное дело в США, Зеленский лавирует между желанием американцев заполучить олигарха и стремлением защитить своего благодетеля от преследования.

Дескать, лишение Коломойского гражданства Украины летом прошлого года, изъятие части активов бизнесмена (в ноябре 2022 года Киев национализировал принадлежащие Коломойскому предприятия "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", АвтоКрАЗ, "Укрнафта", "Укртатнафта"), а также обыски в его резиденции в Буковеле — всего лишь показуха, которая должна демонстрировать американцам вовлечённость Зеленского в оздоровление ситуации с коррупцией в стране. Главное, что шеф президента до сих пор оставался на свободе, хотя и невыездным.

Впрочем, арест олигарха может свидетельствовать о том, что Зеленский, если даже и пытается отстоять своего благодетеля, в итоге всё равно сдаёт его, просто по частям. В любом случае в Незалежной Коломойский год от года чувствовал себя всё хуже: согласно рейтингам украинской версии журнала Forbes, если к началу СВО его состояние оценивалось в 1,8 млрд долларов, то сейчас — всего в 850 миллионов. Таким образом, бизнесмен даже выбыл из числа миллиардеров.

В окружении Коломойского говорят, что у него была любимая присказка: "Жизнь — это супермаркет. Бери что хочешь — касса впереди". Возможно, именно сейчас одиозному бизнесмену уже пора готовиться расплатиться.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (в центре) перед заседанием в Шевченковском районном суде. Фото © ТАСС / ЕРА / STR

Чем известен Коломойский в России и на Юго-Востоке Украины

Российским гражданам Игорь Коломойский известен как владелец "Приватбанка", в своё время работавшего на территории России, а также как одиозный и кровавый истребитель пророссийских настроений на Юго-Востоке Украины в 2014 году.

После удавшегося нацистского мятежа в Киеве первым делом олигарх катком прошёлся по родному для него Днепропетровску: организовывал дружины, избивавшие на улицах людей с георгиевскими лентами, привёз в город "Правый сектор" Дмитрия Яроша (организовал нацистам головной офис и тренировочные базы, а взамен они разгоняли антимайданные митинги).

Тогда по всей Сети распространилось фото с плакатом, предлагавшим 10 тысяч долларов активистам за каждого сданного структурам Коломойского москаля (позже руководство "Приватбанка" открещивалось от изображения, назвав снимок фейком), а тогдашний заместитель олигарха — мэр Днепропетровска Борис Филатов — заявил: "Надо давать мразям любые обещания, а вешать мы их будем потом".

То самое "выгодное предложение от "Приватбанка", которое якобы висело на одной из городских улиц Днепропетровска. Фото © twitter / dnr_

Успешная политика подавления инакомыслия на малой родине подтолкнула Коломойского заняться формированием добровольческих батальонов типа "Азов", "Айдар", "Днепр-1", "Донбасс", "Шахтёрск" и других. Туда его помощники набирали отъявленных отморозков и садистов, впоследствии заливших кровью Луганскую и Донецкую области.

Кроме этого, существует версия, что люди Коломойского могли участвовать в трагедии с малайзийским "боингом", сбитым в небе над Донбассом летом 2014 года. Тогда, напомним, страны Запада обвинили в этом Россию.

Кто на самом деле сбил самолёт "Малайзийских авиалиний", до сих пор не известно. Фото © ТАСС / АР / Peter Dejong

Чем владеет семья Коломойского в Европе

Несмотря на наличие у Коломойского сразу трёх гражданств (помимо украинского у него есть паспорта Кипра и Израиля), всё это время главный "кошелёк" президента Зеленского с Украины не выезжал. Возможно, из-за опасений, что любая страна выдаст его США.

Тем не менее Лайф выяснил, что бизнесмен и его супруга Ирина Коломойская (в девичестве Чигрина) зарегистрированы в Женеве (Швейцария) по адресу Quai Wilson, 39. Возможно, жена олигарха и сейчас находится там.

Держателем крупных активов семьи оказалась сестра Коломойского Лариса. Она также прописана в Швейцарии и контролирует сразу четыре компании во Франции. Через фирму Beethoven VI, что на Rue des Petits Hôtels, 20 в Париже, она арендует землю и ряд помещений.

Лариса Коломойская прописана в Швейцарии в этом доме

Согласно уставным документам, ей принадлежит огромная квартира площадью 800 квадратных метров с четырьмя комнатами для прислуги на шестом этаже на 1 Rue Beethoven. На эту же компанию оформлены помещения площадью 2600 кв. м на 12 Square Alboni. По данным Лайфа, стоимость этой недвижимости может достигать 11 млн евро.

Кстати, по тому же адресу у Ларисы зарегистрированы Beethoven III и SCI Medal — это фирмы, занимающиеся управлением недвижимостью. У последней на балансе находится шато "Панда", опять же, в Куршевеле. Его адрес 1850, rue de Nogentil.

Ещё сестра Коломойского владеет парижской фирмой Sci D'Anthylman, в собственности которой находится вилла Byblos стоимостью 3,1 млн евро. Она располагается на французском берегу Женевского озера в городке Anthy-sur-Léman. Скромная вилла расположена на участке площадью более 15 га и оборудована баскетбольной площадкой, футбольным полем и понтоном для яхт.

За пределами Франции Лайф обнаружил ещё один актив Ларисы Коломойской. Это риелторская компания Vera Real Estate, зарегистрированная в Монако.

Авторы Евгений Кузнецов