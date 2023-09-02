Певичка с наполеоновскими амбициями: Почему украинская артистка Тина Кароль мечтает сжечь Москву Популярная украинская певица Тина Кароль спела на сцене на фоне транслировавшегося видеоролика с горящим Кремлём, но местная пресса предпочла "не заметить" скандальную выходку. Почему народная артистка опустилась до такого. 1 сентября, 22:40 Тина Король. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / DPA / Annette Riem, © freepik / stockgiu, © Shutterstock

На днях популярная украинская певица Тина Кароль в ходе концерта, посвященного Дню незалежности Украины, пела на сцене на фоне демонстрировавшегося анимационного видеоролика с горящим Кремлём. Таким образом русскоязычная уроженка Магадана, с 2014 года чётко следующая в фарватере национальной антирусской истерии, продемонстрировала свою преданность режиму Зеленского.

Однако, как ни странно, её выходка осталась без внимания топовых украинских СМИ, обычно не упускающих возможность подогревать свою аудиторию подобными патриотическими сюжетами. Тем более в исполнении артистки, за каждым чихом которой, кажется, годами следила вся страна.

То самое выступление Тины Кароль с горящим Кремлём. Фото © T.me / imnotbozhena

При этом пресса Незалежной необыкновенно благосклонна к 38-летней певице. В ней Татьяна Либерман (это настоящее имя Кароль) предстаёт исключительно талантливой и красивой артисткой, сумевшей самостоятельно достичь олимпа украинской эстрады. А в последнее время ещё и героической женщиной, защищающей свободу и незалежность страны со сцены.

Интернет пестрит комплиментарными интервью, опубликованными различными телеканалами, — с певицей спешили снять телепередачи маститые украинские журналисты. А кроме того, в Сети много других позитивных статей. От обилия подобных материалов даже складывается впечатление, что на Украине больше нет исполнительниц, сопоставимых с Кароль по масштабу.

Одно из эмоциональных интервью с Тиной Кароль, вероятно, рассчитано на женскую аудиторию. Скрин © YouTube / TCH

Как создавался образ Тины Кароль

Впервые на украинском ТВ Либерман появилась в 2005 году на одном из местных шоу талантов. Несмотря на скромные результаты (тогда она не смогла победить), 20-летнюю участницу, приехавшую в Киев из Ивано-Франковска, заметили продюсеры и в том же году артистка отправилась на фестиваль "Новая волна – 2005" в латвийской Юрмале.

Здесь ей повезло во второй раз — девушка сумела очаровать присутствующую там в жюри Аллу Пугачёву. Тогдашняя примадонна вручила ей свой собственный приз "Золотая звезда Аллы" и 50 тысяч долларов. На эти деньги Либерман сняла свой первый клип и начала превращаться в уже известную зрителю Тину Кароль.

Тина Кароль и Алла Пугачёва в Юрмале на фестивале "Новая волна – 2005". Звезда российской эстрады только что вручила молодому таланту именную премию и 50 тысяч долларов. Фото © unian.ua

В 2006 году вся страна болела за артистку, прошедшую в финал Евровидения от Украины. Там Кароль заняла седьмое место, но этого было достаточно для того, чтобы окончательно утвердиться в качестве звезды украинской эстрады.

В то время в репертуаре певицы было очень много русскоязычных песен, совместных с российскими звёздами эстрады проектов (например, с Сергеем Лазаревым и Стасом Михайловым). Кстати, один из её главных хитов — русскоязычную песню "Ноченька", очень полюбившуюся и российскому зрителю, — в августе этого года перевели на украинский язык. Об этом, похоже, эпохальном событии написали даже информационные агентства Незалежной.

Сразу после начала СВО Тина Кароль сбежала в Польшу, вернувшись в Киев, когда из-под него ушли российские войска. Будучи за границей, она позировала на фоне баннеров с украинскими флагами в ходе антироссийских митингов, проводимых в том числе в Польше. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tina_karol

Как Кароль благоволили украинские власти и международные организации

К своему эстрадному триумфу Татьяна Либерман, похоже, шла со знанием дела и рассчитав стратегию самопродвижения: в основу успеха она заложила самое плотное сотрудничество с органами власти. За год до своего телевизионного дебюта в 2005 году она устроилась на должность солистки в Ансамбле песни и пляски Вооружённых сил Украины при Минобороны Незалежной.

Благодаря этому после успеха на "Новой волне" она сначала поехала выступать перед международным миротворческим контингентом в Ираке, в состав которого входили и украинские военные, а после этого с сольным концертом отправилась в Косово. По возвращении Кароль получила орден "За миротворческие миссии" от Минобороны, а также две премии — "Певица года" и "Открытие года".

Певица Кароль среди украинских военных и полицейских. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tina_karol

Безоговорочная поддержка государственной русофобской политики принесла ей благосклонность сразу двух президентов Украины: Виктор Ющенко пожаловал певице звание "Заслуженная артистка Украины", а Пётр Порошенко — "Народная".

Кроме того, у Кароль есть орден княгини Ольги, которым на Украине награждают женщин за заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также медаль "За доблесть и труд" — "за весомый личный вклад в развитие экономической, научно-технической, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сфер деятельности".

Не успели украинские власти сменить советский герб на щите Родины-матери, как Кароль уже выпустила новый клип на фоне нового символа режима Зеленского. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tina_karol

Почему Кароль "прописалась" на украинском ТВ

С конца нулевых Кароль прочно обосновалась на одном из популярных общеукраинских телеканалов — "1+1". Здесь на протяжении многих лет она была занята в нескольких масштабных проектах, включая местную версию "Голос. Дети". А в 2016 году команда певицы презентовала ещё один большой проект — "Рождественскую историю с Тиной Кароль".

Похоже, такое внимание к певице со стороны телеканала неслучайно. На Украине уже давно ходят слухи о романтической связи Кароль с владельцем "1+1" Игорем Коломойским. Дескать, именно он оказывал и до сих пор оказывает покровительство артистке, включая её в различные как собственные проекты, так и лоббируя участие Кароль в прочих, в том числе и государственных мероприятиях.

Впервые информация о новых отношениях певицы просочилась в украинский сегмент Интернета якобы благодаря девушкам из её балета. Дескать, танцовщицы не раз замечали в гримёрке своей начальницы немолодого олигарха.

Предполагаемый покровитель Тины Кароль — украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Чисто теоретически это объясняет и повышенное внимание к Кароль со стороны местных СМИ (по данным украинских источников, помимо телеканала, 60-летний Коломойский контролирует ещё ряд газет, телеканалов и даже украинское информационное агентство УНИАН), и благосклонность к ней со стороны украинских властей.

Впрочем, отношения олигарха и последнего президента Украины, похоже, не сложились. В прошлом году Владимир Зеленский своим указом даже лишил бизнесмена украинского гражданства. Последний раз о Коломойском было слышно лишь в связи с обыском, который провели в одном из его особняков в Закарпатье сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сыщики искали зацепки в уголовном деле о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" на сумму 13 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов по текущему курсу).

Украинские сплетники утверждают, что сейчас Тина Кароль нашла нового покровителя в лице президента Украины Владимира Зеленского. Фото © news.obozrevatel.com

Возможно, в последнее время Кароль поняла, что стоит избавиться от ставшего токсичным покровителя. Сейчас в её соцсетях и без последней русофобской выходки можно увидеть огромное количество фотографий и видео, снятых среди украинских солдат и/или под флагами Незалежной, сопровождаемых патриотическими комментариями певицы на мове. Похоже, артистка видит возможность сохраниться в публичном поле благодаря усилению антироссийской риторики.

Авторы Евгений Кузнецов