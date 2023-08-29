"Это вы мне должны": Почему любимый актёр советских женщин Ивар Калныньш предал Россию После краха СССР и до последнего времени латвийский актёр Ивар Калныньш основные деньги зарабатывал в России и даже ездил с гастролями в Крым. Но после начала СВО артист неожиданно для всех стал симпатизировать украинским нацистам. Как он живёт? 28 августа, 22:40 Ивар Калныньш. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock

Как Калныньш теперь относится к россиянам

— Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен", — заявил недавно Ивар Калныньш — некогда популярный советский актёр из Латвийской ССР.

Похоже, Калныньш подхватил болезнь Вайкуле — известной "кормилицы" СССР. В принципе, немудрено — в последние годы артисты много общались, особенно после начала СВО. Вероятно, тогда же они, что называется, "сверили часы", и после этого любимец советских женщин заявил, что вернётся в Россию только после того, как она Украине выплатит репарации и отстроит страну, а пока, мол, делать ему у нас нечего.

— Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне. — Прим. Лайфа) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили… Мне *** на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз… С Россией я закончил все отношения. Туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях, — заявлял он недавно в своих интервью.

Чем занимается актёр

Ивар Калныньш говорит, что на постсоветском пространстве теперь будет работать исключительно в украинских проектах. Сейчас он запел украинские песни на мове и даже выпустил альбом из 20 песен киевского певца и композитора Павла Зиброва.

Калныньш русофобствует у одиозного украинского пропагандиста Гордона. Похоже, от своей антироссийской позиции актёр ждёт больших дивидендов. Фото © YouTube / Дмитрий Гордон

Похоже, музыкальное творчество актёра из "Зимней вишни" и "ТАСС уполномочен заявить" не пользуется большой популярностью — недавно Зибров сетовал, что авторские отчисления из Латвии приходят совсем небольшие — около двух тысяч гривен в квартал (5130 рублей по нынешнему курсу).

С актёрской карьерой в Латвии у Калныньша тоже не очень. Он играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а также периодически занят в антрепризах и сотрудничает с телевидением. Теперь часть дохода, похоже, ему приносят и русофобские заявления.

Что до украинских проектов, то, чтобы в них поучаствовать, Калныньшу придётся очень постараться понравиться нынешним украинским властям — его имя до сих пор значится в списках экстремистского сайта "Миротворец". Туда актёр загремел в 2017 году, когда местные нацисты прознали, что двумя годами ранее в составе труппы Независимого Московского театра он приезжал на гастроли в уже российский Крым со спектаклем "Мастер и Маргарита".

В 2015 году Ивар Калныньш приезжал на гастроли в российский Крым, за что украинские нацисты поместили его в базу врагов Украины. Фото © myrotvorets.center

Интересно, что именно с этого спектакля в своё время и начался театр. На ту пору в нём были задействованы звёзды российской сцены: Виктор Авилов в роли Воланда и Ольга Кабо. В Крыму же самым известным актёром в составе постановки был только Калныньш, игравший Понтия Пилата.

Похоже, тогда "неудобные" вопросы о принадлежности полуострова латыша совсем не беспокоили, и "империалистами" он никого не называл — артист просто зарабатывал на России деньги.

Почему Калныньш предпочитает зарабатывать в России

После развала СССР все заработки Калныньша остались здесь. И он не брезговал ничем: даже съёмками в рекламных роликах и клипах группы "Стрелки". В интервью одному из латышских изданий в 2011 году он прямо говорил, что на родине как актёр он не востребован, а потому безработный и вынужден работать за границей.

В России Калныньш снимался даже в клипах группы "Стрелки". Фото © Видео Mail.ru / Евгений Чувилкин

Тогда местная пресса язвительно писала, что Калныньш хоть и снимается в Латвии, но в российских сериалах и для российского зрителя и даже обедать между съёмками ходит только с российскими коллегами.

— В России у меня друзья, работа, с этой страной связана масса воспоминаний. И неважно, какие гимны поём, — цвет клавиш на пианино от этого не меняется, — в 2013 году заявлял Калныньш.

Ивар Калныньш в роли Понтия Пилата в российском спектакле "Мастер и Маргарита" (2010 год). Спустя пять лет с этой постановкой он приедет в российский Крым. Фото © Wikipedia / Schekinov Alexey Victorovich

Впрочем, сейчас эта позиция уже в прошлом. Теперь он поёт украинские песни, комментирует местным СМИ свою позицию по поводу российско-украинских отношений, а в марте этого года дал большое, почти часовое интервью одиозному украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, известному тем, что в его сюжетах почему-то часто появляются люди, которым нужно привлечь внимание киевских властей. Похоже, по-прежнему невостребованному на родине Калныньшу очень нужны деньги и поэтому он прикладывает большие усилия, чтобы понравиться украинцам.

Нужно ли запретить Калныньшу въезд в Россию после его русофобских заявлений? 0 Конечно! Пусть теперь играет и поёт для Зеленского Нет, он хороший актёр, пусть покается и платит налоги в России Я не помню, кто такой Калныньш, мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов