Как Лайма Вайкуле заработала в России миллиарды на фестиваль русофобов с Пугачёвой и Галкиным В минувшие выходные в Юрмале Лайма Вайкуле провела собственный ежегодный фестиваль Laima RendezVous Jūrmala. Как заявила хозяйка праздника, деньги, собранные от проведения мероприятия, отправятся на поддержку ВСУ. 31 июля, 22:40 Алла Пугачёва, Лайма Вайкуле, Максим Галкин*. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official, maxgalkinru. © Shutterstock

Какой фестиваль проходил в Юрмале

Чтобы привлечь зрителей, молодых и малоизвестных исполнителей организаторы разбавили звёздами покрупнее: Алла Пугачёва, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Верка Сердючка, Макс Барских, Вера Брежнева, Нино Катамадзе.

Впрочем, 74-летняя Пугачёва с 47-летним супругом Галкиным* на сцену так и не вышли. По слухам, не сошлись с Вайкуле в цене: якобы на двоих они попросили 400 тысяч евро за выступление. Супруги просто поучаствовали в небольшом представлении с мест в зале "Дзинтари". По другой информации, Пугачёва внезапно почувствовала себя плохо и не может подняться с постели.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* лишь привстали со своих кресел в зрительном зале. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Из этой милой сценки можно сделать вывод, что доходы как самой Вайкуле, так и других участников "Рандеву-2023" в последнее время упали — бывшие звёзды всё чаще выступают в различных "солянках", чтобы заработать.

Возможно, не случайно на своё "Рандеву" 69-летняя Вайкуле попала едва ли не с трапа самолёта, прилетевшего из Израиля. Там латышская дива выступала на международном фестивале "Музыка Долины" в небольшом даже по израильским меркам городе Афуле. Об уровне мероприятия может говорить то, что главной звездой там была сама артистка. Ещё несколько лет назад певица вряд ли стала бы рассматривать такого рода предложения.

Вайкуле с Галкиным* спели "Листья жёлтые" на латышском языке. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Кто из родственников Вайкуле был карателем СС

Русофобией Вайкуле "страдает" уже давно. Она неоднократно признавалась, что никогда не любила СССР и счастлива, что он распался, а после событий Крымской весны говорила, что ни за что не приедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

Кроме её открытой поддержки Украины и ВСУ после начала спецоперации России в феврале 2022 года, артистка однажды призналась, что её родной дядя в Великую Отечественную служил в немецких СС. Он, по словам певицы, "просто был по другую сторону баррикад".

В одном из своих интервью Вайкуле заявила, что памятник советским воинам-освободителям в Риге нужно было снести из-за того, что он "не имеет никакой художественной ценности". А позже в другом интервью она недоумевала, почему после этого в России на неё пролился настоящий водопад народного гнева.

Светские издания отмечали, что на мероприятие Пугачёва пришла после капельницы, которую ей ставили из-за болезни. Фото © t.me / Woman.ru

Ещё одно яркое заявление прозвучало весной этого года. Тогда артистка заявила, что своим творчеством "содержала Советский Союз, выпуская свои диски".

— Я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать — посчитайте, сколько денег я принесла государству. Фирма "Мелодия" продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров, — предъявила счёт прошлому Лайма.

Бизнес-империя Вайкуле

Помимо эстрады Лайма Вайкуле ещё с начала 90-х начала зарабатывать бизнесом в Латвии. Сейчас там она владеет пятью юрлицами: организатором фестиваля "Рандеву" Jurmala Randevu и группой компаний под общим брендом Laimalux. Здесь с певицей в долях её муж — Андрей Латковский.

Фирмы, которыми владеет латышская певица в Латвии. Фото © Сайт Реестра предпринимателей Латвии

Судя по данным латвийских налоговых органов, официально по крайней мере две из пяти фирм работают в убыток, остальные прибылями не впечатляют. Из чего напрашивается вывод, что основной бизнес Вайкуле находится не в Латвии.

Как певица зарабатывает в России

Ещё недавно Laimalux осуществляла мощную экспансию на рынки постсоветских стран — представительства компании есть в Прибалтике, Грузии. В России бизнес Вайкуле представлен фирмой "Лайма-Люкс Рус" — совместным предприятием латвийской Laimalukss SIA и российского бизнесмена Шираза Мамедова.

Ожидаемо, российская "дочка" в финансовом плане оказалась намного эффективнее бизнеса Вайкуле во всех остальных странах и даже у неё на родине. Для сравнения, выручка Laimalukss SIA за прошлый год не дотянула и до 600 тысяч евро (около 60 миллионов рублей). Зато "Лайма-Люкс Рус" в 2022 году выручила без малого 400 миллионов рублей (4 миллиона евро) — в 6,6 раза больше материнской компании.

За последние пять лет выручка компании составила почти 2 миллиарда рублей. В 2020–2021 годах фирма получала финподдержку от Департамента предпринимательства Москвы и Минэкономразвития РФ. Кроме Москвы в России филиалы LaimaLux Group расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде.

Основные активы, судя по доходам, у Вайкуле в России. Фото © СПАРК

И при таких объёмах бизнеса чистая прибыль "Лайма-Люкс Рус" в 2022 году составила всего 8 тысяч рублей.

Интересно, что на официальном сайте компании опубликована информация, что "10 августа 2022 года латвийская компания Laimalukss Latvia, принадлежащая г-же Лайме Вайкуле, передала свою долю участия в компании ООО "Лайма-Люкс Рус" основному учредителю и участнику г-ну Ширазу Мамедову, с тем чтобы больше сосредоточиться на бизнесе в странах Балтии".

Вместе с тем в системе СПАРК эта операция никак не отражена: Мамедову в СП по-прежнему принадлежит 51% компании, а Вайкуле — 49%. Возможно, передача носила лишь формальный характер и певица по-прежнему в доле успешного бизнеса, а публикация на странице в Интернете — не больше чем уловка, чтобы отвести подозрения в том, что русофобствующая артистка продолжает наживаться на россиянах.

*Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Нужно ли перекрывать для Вайкуле заработок в России? 0 Да, если она так негативно относится к России и её жителям Нет, если она исправно платит налоги в бюджет России Я не слежу за жизнью Вайкуле, поэтому мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов