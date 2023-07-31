Как беглый музыкант Андрей Макаревич* решил перевоспитать израильтян Не прошло и двух лет, как сбежавший из России Андрей Макаревич* стал жаловаться на порядки в Израиле. То доставка посылок ему не та, то произвол чиновников затмевает российский. Как живёт "машинист" на Земле обетованной? 30 июля, 22:40 Что не нравится Макаревичу* в Израиле. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / FevziieRyman, NurPhoto, © Shutterstock

Что не нравится Макаревичу* в Израиле

— У меня вопрос поближе к земле: скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы? Почему у нас любую ср... бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придёт не в означенный день, а спустя неделю? — возмущается иноагент и "полноправный гражданин Израиля" Андрей Макаревич*.

Он также обрушился с критикой на местную почту. Из России музыканту отправили посылку с его личными вещами (фотоаппарат, спортивный костюм и ботинки), чтобы её получить, он заплатил пошлину 2 тыс. евро, но отправление так и не доставили — его вроде отправили обратно, но по дороге вещи потерялись.

— Полгода я ждал из России посылку с дорогими мне вещами. После того как посылка оказалась в почтовом отделении Израиля, я выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку с этим отделением, заплатил пошлину (две тысячи евро, на минуточку), после чего посылка была благополучно отправлена обратно в Россию — и по дороге потерялась. Думаете, хоть пошлину вернули? Ща, — негодует в своих соцсетях Макаревич*.

Далее "машинист" сетует на то, что его случай не единичный, таков в целом уровень сервиса в стране, и удивляется израильтянам, которые, зная об этом, лишь разводят рукам, соглашаясь с реальностью, и вместо этого на улицы протестовать выходят из-за проводимой сейчас властями страны судебной реформы.

Написав этот текст, Андрей Макаревич* сам предположил, что без последствий это не останется. Скрин © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevichav

Что требует музыкант от Израиля за свои налоги

Но больше всего артиста задело то, что он, как и любой другой гражданин Израиля, платит налоги, и, по его словам, немалые. В этой связи лидер "Машины времени" ожидал к себе соответствующего отношения со стороны государства, но ошибся.

Теперь интересно, как музыканту аукнутся его слова в адрес Почты Израиля — государственной системообразующей корпорации? До самого последнего времени разные звёзды и прочие селебрити в России могли говорить и даже делать всё что вздумается без особых для себя последствий, и многие к этому привыкли. Но ведь в свободных странах обычно всё иначе.

Возможно, Макаревич* просто забыл, что музыкальной легендой он был в России, а не в Израиле, и та возможная несправедливость, которая могла обходить его стороной на бывшей родине именно по причине статусности, всюду будет встречать на родине новой.

Андрей Макаревич* был обласкан государством как никто другой в России. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevichav

Например, это на собственной шкуре испытал эмигрировавший в 2016 году во Францию художник-акционист Пётр Павленский, которому здесь сошёл с рук даже поджог дверей здания ФСБ на Лубянке.

За такую же акцию у отделения Банка Франции Павленский и его гражданская жена Ольга Шалыгина схлопотали уголовное дело, крупный денежный штраф, а также три и два года заключения соответственно. При этом обвинение требовало для них ещё большего срока и обоих лишить родительских прав. Выступая в суде, французский прокурор даже заявил, что у супругов "мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла".

Пётр Павленский во время акции "Освещение" у Банка Франции на площади Бастилии в Париже. 16 октября 2017 года. Фото © ТАСС / AP / Capucine Henry

С кем Макаревич* живёт в Израиле

На Земле обетованной музыканту уже есть что терять. Судя по его соцсетям, он осел в Нетании. Это 7-й по численности город Израиля, расположенный примерно в 30 километрах к северу от Тель-Авива и в 56 километах к югу от Хайфы прямо на берегу Средиземного моря. Процветающий курорт славится среди прочих израильских городов самой протяжённой пляжной линией. В недавнем прошлом Нетания была центром алмазной индустрии страны.

Здесь 69-летний музыкант живёт с супругой, которая моложе его на 30 лет. Это израильская журналистка украинского происхождения Эйнат Кляйн (Инна Калинина). В этом браке у пары в прошлом году родился сын — Эйтан.

Кроме журналистики Эйнат Кляйн занимается историей, изучает страны Ближнего Востока и Африки в Университете Бар-Илана. В этой сфере она подрабатывает проведением исторических туров для частных клиентов и групп.

Андрей Макаревич* и его супруга Эйнат Кляйн. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevichav

За свои услуги берёт недёшево: например, сейчас женщина набирает группы для поездок в Марокко (по 3 тыс. долларов с человека) и на сафари в Кению (по 5 тыс. долларов с человека). После таких путешествий пишет статьи для географических журналов National Geographic, GEO и "Моя планета".

На заработанные деньги Кляйн занялась производством вина, для продвижения марки участвует в различных светских мероприятиях, к процессам маркетинга и продаж подключился и муж-музыкант.

Недавно женщина "прославилась" и среди россиян. Кляйн горячо поддерживает Макаревича* в его русофобии и в этом году обвинила российского нейрохирурга из университетской клиники МГУ Алексея Кащеева в том, что за 2022 год он спас жизни 1286 российских граждан, вместо того чтобы уехать из страны.

— Господин доктор, много лет вас читаю с восхищением. Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше? — написала в комментарии к посту Кащеева в соцсетях Кляйн.

Эйнат Кляйн позирует со своим вином для рекламы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevichav

Чем зарабатывает Макаревич* на новой родине

Помимо помощи жене в её винном бизнесе Андрей Макаревич* продолжает зарабатывать музыкой и концертами. Маршруты гастролёров из "Машины времени" практически точно совпадают с географией концертов прочих бежавших из России артистов и комиков.

В этом году музыканты съездили на Кипр, в Грузию, Турцию, Сербию, в очередной раз проехались по Израилю и заехали в Чехию, Польшу и Прибалтику. После этой поездки Макаревич* даже поделился тягостными впечатлениями от Риги: город ему показался "опустевшим и полузакрытым".

Из экзотических для выступлений звёздных релокантов мест были концерты в Австралии, Финляндии и Швейцарии. На осень у группы запланированы выступления в Ереване, пяти городах Германии, Лондоне и Бишкеке.

Концерт "Машины времени" в Белграде 5 июня 2023 года. Фото © t.me / andrey_makarevich/324

Кроме того, недавно Макаревич* написал книгу, которую сейчас продаёт с помощью своих соцсетей и на светских вечеринках, организуемых супругой.

Какова судьба пропагандистского проекта Макаревича* в России

А вот последняя инициатива музыканта в России — пропагандистская фирма "Философия ненасилия", которую он открыл вместе с известным российским философом и иностранным агентом Рубеном Апресяном, — кажется, накрылась медным тазом.

В основу деятельности конторы должны были лечь работы Апресяна, написанные при поддержке (читай, контроле) американских институтов, известных своими тесными связями с ЦРУ и разработками технологий "бархатных революций". Таким образом учредители собирались вести русофобскую западную пропаганду в России.

В итоге все пять учредителей "Философии ненасилия" получили статус иноагентов, который после этого автоматически был присвоен и самой фирме. Судя по данным системы СПАРК, хозяйственную деятельность PR-агентство сейчас не ведёт.

Иноагентский статус учредителей, а также шумиха в СМИ, которую начал Лайф, повлияли на внимание к "Философии ненасилия" со стороны контролирующих органов. Будущее фирмы теперь неочевидно. Скрин © spark-interfax.ru

Кстати, исправить ситуацию с такой "несправедливостью" Макаревич* может попытаться с помощью всё той же Почты Израиля — в перечне услуг корпорации есть одна интересная: "Отправка посланий к Всевышнему".

Почтовый оператор у себя в отделениях принимает у израильтян записки с обращением к Богу и за отдельную плату доставляет их к Стене плача, где раввин вставляет их в щели между камнями.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

"Почта Израиля. Везде, для всех", — гласит надпись на логотипе государственной корпорации "Почтовая компания Израиля". Фото © Shutterstock Сможет ли Макаревич* переломить ситуацию в Израиле? 0 Это в России он был легендой, а в Израиле всем на него наплевать Он сам выбрал такую родину, пусть теперь наслаждается Я не слежу за жизнью Макаревича, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов