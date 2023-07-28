Кристина Орбакайте и Галкин* срочно приехали в Юрмалу к "слёгшей" Пугачёвой

Приехавшая в Латвию певица Алла Пугачёва внезапно почувствовала себя плохо и не может подняться с постели. Об этом сообщает "7 дней", напоминая, что артистка ещё ни разу не вышла к публике в Юрмале, хотя обещала посетить концерт Лаймы Вайкуле.

Издание отмечает, что в Латвию неожиданно прилетела и дочь певицы Кристина Орбакайте, прервав свой европейский отдых. Также муж исполнительницы Максим Галкин* приостановил свой гастрольный тур и экстренно прибыл в Юрмалу.

"Пугачёву не могут поднять с постели — она якобы резко ослабела", — пишет "7 дней", ссылаясь на близкое окружение певицы.

По некоторым данным, Пугачёва плохо перенесла перелёт из Израиля и у неё возникли проблемы с сердцем. Местные журналисты также заметили, что Галкин* зачем-то приезжал на велосипеде к дому Вайкуле. Возможно, сообщить, что супруга не сможет посетить её представление.

Напомним, российская певица Алла Пугачёва около трёх недель назад приехала с семьёй из Израиля в Латвию. Она живет на съёмной вилле "Марта" в Юрмале. Пугачёва хотела посетить организованный Лаймой Вайкуле фестиваль "Рандеву", который пройдёт с 26 по 30 июля, но так и не появилась там.