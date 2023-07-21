Пугачёва с Галкиным* поселились в вилле бывшего Собчак в Юрмале

Российская и советская певица Алла Пугачёва две недели назад переехала с семьёй из Израиля в Прибалтику. Журналисты узнали, где живёт и как проводит время Примадонна. Оказалось, что все поселились в её любимом доме, который купил американский миллионер Александр Шусторович — бывший жених телеведущей Ксении Собчак.

Пугачёва, её супруг Максим Галкин* и их девятилетние двойняшки — Елизавета и Гарри — живут на съёмной вилле "Марта". Семья уже раньше жила в этом доме, у него успел смениться хозяин, но скидка для певицы сохранилась. Стоимость аренды особняка с двумя этажами и площадью 2400 квадратных метров варьируется от 70 до 90 тысяч евро. Если учитывать скидку, то жильё обходится для артистки в 50 тысяч евро ежемесячно, или примерно в 5 миллионов рублей.

Вилла "Марта" в Юрмале, где живёт Пугачёва с семьёй. Фото © YouTube / DIMASO

"У Аллы есть где жить в Юрмале. У многих друзей тут квартиры, у того же Николаева. Но у Пугачевой большая семья, они привыкли жить с комфортом. Тем более когда им делают скидку. А сейчас в Юрмале стало меньше туристов и много жилья под аренду простаивает. Тем более такого дорогого", — рассказали изданию kp.ru бывшие сотрудники Пугачёвой.

У местных блогеров и журналистов визит знаменитости вызвал большой ажиотаж, ни одного её появления на людях стараются не пропускать. Ходят слухи, что Пугачёва и её супруг, которые любят потратить деньги за игровыми автоматами, планируют визит в казино при одном из рижских отелей. А ещё они собираются посетить организованный Лаймой Вайкуле фестиваль "Рандеву", который пройдёт с 26 по 30 июля.

Скорее всего, переезд Аллы Борисовны в Юрмалу связан с климатом и состоянием здоровья. Гипертоникам тяжело на жаре, поэтому латвийский город с температурой до +20 куда лучше подходит артистке, чем Израиль с жарой под +33.