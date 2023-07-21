Пугачёва с Галкиным* поселились в вилле бывшего Собчак в Юрмале
В окружении Пугачёвой рассказали, как певице с семьёй живётся в Юрмале
Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российская и советская певица Алла Пугачёва две недели назад переехала с семьёй из Израиля в Прибалтику. Журналисты узнали, где живёт и как проводит время Примадонна. Оказалось, что все поселились в её любимом доме, который купил американский миллионер Александр Шусторович — бывший жених телеведущей Ксении Собчак.
Пугачёва, её супруг Максим Галкин* и их девятилетние двойняшки — Елизавета и Гарри — живут на съёмной вилле "Марта". Семья уже раньше жила в этом доме, у него успел смениться хозяин, но скидка для певицы сохранилась. Стоимость аренды особняка с двумя этажами и площадью 2400 квадратных метров варьируется от 70 до 90 тысяч евро. Если учитывать скидку, то жильё обходится для артистки в 50 тысяч евро ежемесячно, или примерно в 5 миллионов рублей.
Вилла "Марта" в Юрмале, где живёт Пугачёва с семьёй. Фото © YouTube / DIMASO
"У Аллы есть где жить в Юрмале. У многих друзей тут квартиры, у того же Николаева. Но у Пугачевой большая семья, они привыкли жить с комфортом. Тем более когда им делают скидку. А сейчас в Юрмале стало меньше туристов и много жилья под аренду простаивает. Тем более такого дорогого", — рассказали изданию kp.ru бывшие сотрудники Пугачёвой.
У местных блогеров и журналистов визит знаменитости вызвал большой ажиотаж, ни одного её появления на людях стараются не пропускать. Ходят слухи, что Пугачёва и её супруг, которые любят потратить деньги за игровыми автоматами, планируют визит в казино при одном из рижских отелей. А ещё они собираются посетить организованный Лаймой Вайкуле фестиваль "Рандеву", который пройдёт с 26 по 30 июля.
Скорее всего, переезд Аллы Борисовны в Юрмалу связан с климатом и состоянием здоровья. Гипертоникам тяжело на жаре, поэтому латвийский город с температурой до +20 куда лучше подходит артистке, чем Израиль с жарой под +33.
Ранее Лайф рассказывал о судьбе виллы "Марта", где живёт Пугачёва. Любимый дом певицы был продан два года назад за 600 миллионов рублей. Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* решила отправиться в Юрмалу из Израиля. Появились сообщения, что Примадонна посетит там фестиваль Лаймы Вайкуле, билеты на который продаются плохо. Именно поэтому организаторы решили привлечь внимание зрителей упоминанием артистки. Позже стало известно, что Пугачёва, вероятно, не будет выступать на фестивале Вайкуле. Вместо этого она решила давать частные концерты. Её гонорар за выступление начинается от 500 тысяч евро.
* Внесён в реестр иностранных агентов.