Любимый дом Пугачёвой в Юрмале продан бывшему Собчак за огромную сумму

Любимый дом певицы Аллы Пугачёвой продали за 600 миллионов рублей. Речь идёт о вилле "Марта" в Юрмале, где звёздная семья всегда останавливалась, когда приезжала в Латвию. Её Примадонна последние семь лет арендовывала у экс-владельца Parex Banka банкира Виктора Красовицкого.

Как уточняет kp.ru, это один из самых роскошных особняков в Юрмале. Здание построили в 1928 году. Оно находится недалеко от дома певицы Лаймы Вайкуле. Вилла включает в себя двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещения для охраны. В главном доме есть четыре комнаты, а также кинозал, библиотека, кухня и столовая. Кроме того, рядом зимний сад.

В 2016 году виллу выставили на продажу за 15 миллионов евро (более полутора миллиарда рублей), однако до 2021 года подходящих покупателей не нашлось. Красовицкий сдавал особняк в аренду: месяц проживания в "Марте" стоил 100 тысяч евро (свыше 10 миллионов рублей). Так как банкир был приятелем Пугачёвой, то для неё всегда была скидка.

Два года назад покупатель всё же нашёлся. Причём Красовицкий отдал особняк всего за 600 миллионов рублей, то есть за цену, которая вдвое меньше первоначальной. Виллу купил американский миллионер Александр Шусторович — бывший жених телеведущей Ксении Собчак.

Причём, по данным издания, покупка "Марты" обернулась для Шусторовича судебными тяжбами. Дело в том, что сделку долго не могли завершить из-за разногласий. Сначала у миллионера не получалось добиться передачи ему прав на земельный участок. После продавец и покупатель стали делить обстановку дома. Бывший жених Собчак даже заявлял, что дети Красовицкого без предупреждения хотели забрать дорогую мебель и технику. Он объяснял это тем, что заплатил за всё, поэтому имущество в доме принадлежит ему. Судебные разбирательства растянулись на два года, и сделка так и не была закончена.

Впрочем, продажа виллы на Пугачёвой вряд ли сильно отразится — артистка хорошо знакома с Шусторовичем, поэтому и с новым владельцем виллы она сможет договориться о скидке.