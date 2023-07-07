Гастроли по латышским сёлам: Пугачёва и Галкин* покидают Израиль и едут в Юрмалу

47-летний шоумен Максим Галкин* и его 74-летняя супруга Алла Пугачёва в скором времени покинут Израиль, где обосновались в последние месяцы. Как рассказали kp.ru бывшие сотрудники певицы, семейство переедет в Юрмалу уже на следующей неделе.

"Алла по традиции арендовала дом — им делают скидку, тем более сейчас, когда в Юрмале нет туристов и множество жилья под аренду простаивает. Едут сейчас, так как у детей с июля каникулы начинаются", — сообщили бывшие сотрудники Пугачёвой.

Ожидается, что в Прибалтике пара пробудет до середины лета. Кроме того, в социальных сетях уже начинает появляться информация, что Пугачёва посетит там фестиваль Лаймы Вайкуле, билеты на который продаются катастрофически плохо. Именно по этой причине организаторы решили привлечь внимание зрителей упоминанием Пугачёвой.

Что касается Галкина*, который в России собирал огромные залы, сейчас он будет выступать не где-нибудь, а в сёлах. Как стало известно kp.ru, в скором времени его концерт запланирован в латышском селе Роя с населением в две тысячи человек.

Ранее букмекер Музаффаров раскрыл детали азартного прошлого Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. В нулевые мужчина работал в элитном московском казино и рассказал, что знаменитости были частыми гостями в заведении на Арбате. По его оценке, они спускают миллионы в иностранных казино и сейчас.