"Враг своей Родины": Основатель группы "Земляне" прошёлся по Галкину

"Галкин — враг своей Родины, тут и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не говорила о том, на чьей она стороне. Но мы её потеряли. А надо ли было её терять? Может быть, можно было её удержать?" — порассуждал Киселёв в программе "Мужской разговор".