"Враг своей Родины": Основатель группы "Земляне" прошёлся по Галкину
Основатель группы "Земляне" Киселёв назвал Галкина врагом Родины
Максим Галкин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Продюсер и основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв назвал уехавшего из России юмориста Максима Галкина* врагом Родины. При этом насчёт супруги комика — певицы Аллы Пугачёвой — музыкант высказался не столь категорично.
"Галкин — враг своей Родины, тут и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не говорила о том, на чьей она стороне. Но мы её потеряли. А надо ли было её терять? Может быть, можно было её удержать?" — порассуждал Киселёв в программе "Мужской разговор".
Продюсер убеждён, что русский человек не может жить вдали от России, поэтому самое страшное наказание для него — это оказаться отрезанным от Родины.
Ранее Лайф сообщал, что общественники призвали проверить Галкина на спонсорство терроризма. Поводом стал последний концерт, где комик просил не снимать его выступление на телефон: якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов, которые являются "замечательными ребятами с Украины".
* Внесён в реестр иностранных агентов.