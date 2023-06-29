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29 июня, 15:26

"Враг своей Родины": Основатель группы "Земляне" прошёлся по Галкину

Основатель группы "Земляне" Киселёв назвал Галкина врагом Родины

<p>Максим Галкин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Максим Галкин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Продюсер и основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв назвал уехавшего из России юмориста Максима Галкина* врагом Родины. При этом насчёт супруги комика — певицы Аллы Пугачёвой — музыкант высказался не столь категорично.

"Галкин — враг своей Родины, тут и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не говорила о том, на чьей она стороне. Но мы её потеряли. А надо ли было её терять? Может быть, можно было её удержать?" — порассуждал Киселёв в программе "Мужской разговор".

Продюсер убеждён, что русский человек не может жить вдали от России, поэтому самое страшное наказание для него — это оказаться отрезанным от Родины.

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Ранее Лайф сообщал, что общественники призвали проверить Галкина на спонсорство терроризма. Поводом стал последний концерт, где комик просил не снимать его выступление на телефон: якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов, которые являются "замечательными ребятами с Украины".

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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