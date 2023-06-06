Общественники призвали проверить Галкина на спонсорство терроризма

Сбежавшего из России артиста Максима Галкина* после недавнего концерта в Анталье требуют проверить на спонсорство терроризма, потому что его выступление организовали украинские менеджеры. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, обращение главе ФСБ Александру Бортникову направили общественники из движения "Зов народа". Поводом стал последний концерт, где комик просил не снимать его выступление на телефон — якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов, которые являются "замечательными ребятами с Украины".

"Не исключено, что организаторы направляют часть средств на поддержку ВСУ, что фактически делает Максима Галкина спонсором терроризма", — говорится в заявлении общественного движения.

Если при проверке подтвердится факт финансирования ВСУ, артиста потребуют признать спонсором терроризма.

Ранее Лайф рассказывал, что Галкин перед своим "совершенно секретным" концертом в Анталье очень долго требовал от зрителей не снимать его выступление. Якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов. Каждый раз, когда артист видел у кого-то в руке телефон, он просил срочно его убрать. При этом Галкин продолжает шутить об СВО и высмеивать своих бывших коллег, оставшихся в России. Так, например, муж Аллы Пугачёвой уверяет, что дроны, атаковавшие Москву, не тронули его замок в Грязи, потому что там "аура хорошая".

Отметим, что просьбы комика к зрителям не снимать выступление могут иметь другие причины. Как стало известно, он пытается удалить из Сети видео своих антироссийских высказываний из-за сильного падения доходов. На концерты шоумена едва ли продаётся половина билетов. Вот и зал в Анталье был заполнен лишь на 50%.