Галкин решил через суд избавиться от статуса иноагента
Mash: Юморист Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента
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Юморист Максим Галкин* потребовал снять с себя статус иноагента. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, комик подал иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Супруг Аллы Пугачёвой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября прошлого года. Согласно информации Минюста, источником дохода шоумена числится Украина.
Ранее Лайф сообщал, что Пугачёва отправила двойняшек Лизу и Гарри из Израиля к Галкину в Париж. Кстати, саму певицу недавно попросили проверить на финансирование ВСУ.
*Признан иностранным агентом.