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15 мая, 08:39
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Галкин решил через суд избавиться от статуса иноагента

Mash: Юморист Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента

<p>Обложка © LIFE / Константин Просалов</p>

Обложка © LIFE / Константин Просалов

Юморист Максим Галкин* потребовал снять с себя статус иноагента. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, комик подал иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Супруг Аллы Пугачёвой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября прошлого года. Согласно информации Минюста, источником дохода шоумена числится Украина.

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Ранее Лайф сообщал, что Пугачёва отправила двойняшек Лизу и Гарри из Израиля к Галкину в Париж. Кстати, саму певицу недавно попросили проверить на финансирование ВСУ.

*Признан иностранным агентом.

Никита Никонов
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    ☆ Виктор CH☆сегодня в 09:02

    можно только поменять на измену Родине !

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