Галкин решил через суд избавиться от статуса иноагента

Юморист Максим Галкин* потребовал снять с себя статус иноагента. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, комик подал иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Супруг Аллы Пугачёвой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября прошлого года. Согласно информации Минюста, источником дохода шоумена числится Украина.