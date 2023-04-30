"Три счастливых дня в Париже": Пугачёва отправила двойняшек во Францию к Галкину

Певица Алла Пугачёва отправила двойнышек Лизу и Гарри из Израиля к отцу семейства Максиму Галкину* в Париж. В своём микроблоге 73-летняя артистка опубликовала кадры со сборов в поездку.

За кадром певица спросила у сына Гарри, что он взял с собой в путешествие. Мальчик ответил, что положил в чемодан шесть камер, компьютер, часы, подарок отцу и прочие вещи. Пугачёва также опубликовала фотографию детей, которые сидят в самолёте. В комментарии к посту она написала, что из-за гастролей супруг редко бывает дома, но сейчас они нашли способ соединить работу и семейный отдых.