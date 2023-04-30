"Три счастливых дня в Париже": Пугачёва отправила двойняшек во Францию к Галкину
Пугачёва отправила двойняшек к Галкину во Францию
Певица Алла Пугачёва отправила двойнышек Лизу и Гарри из Израиля к отцу семейства Максиму Галкину* в Париж. В своём микроблоге 73-летняя артистка опубликовала кадры со сборов в поездку.
Пугачёва отправилась с двойняшками Лизой и Гарри к Галкину в Париж. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / alla_orfey
"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в "Диснейленд". Ура!" — подписала Пугачёва ролик.
За кадром певица спросила у сына Гарри, что он взял с собой в путешествие. Мальчик ответил, что положил в чемодан шесть камер, компьютер, часы, подарок отцу и прочие вещи. Пугачёва также опубликовала фотографию детей, которые сидят в самолёте. В комментарии к посту она написала, что из-за гастролей супруг редко бывает дома, но сейчас они нашли способ соединить работу и семейный отдых.
А ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить Пугачёву на финансирование украинской армии. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении Лайфа.
*Признан иностранным агентом.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / alla_orfey