Загробный хайп: Кто владеет замком Пугачёвой, который Барецкий собрался превратить в крематорий

По данным телеграм-канала, на самом деле никаких сделок с особняком в деревне Грязь площадью четыре тысячи квадратных метров и 20 комнатами в последнее время не совершали. То есть владельцем огромного замка всё ещё является Галкин, и, по правде говоря, вряд ли он изменится, учитывая его стоимость в миллиард рублей. По словам соседей, всё остаётся, как и раньше, в том числе персонал в доме прежний, вот только самих хозяев не хватает.