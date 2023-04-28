Загробный хайп: Кто владеет замком Пугачёвой, который Барецкий собрался превратить в крематорий
Стал известен настоящий владелец замка Пугачёвой в Грязи, и это не Барецкий
Стас Барецкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Новости о том, что подмосковный замок покинувших Россию Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* купил шоумен и блогер Стас Барецкий, оказались фейком. Об этом узнал Mash.
Огромный особняк Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, на самом деле никаких сделок с особняком в деревне Грязь площадью четыре тысячи квадратных метров и 20 комнатами в последнее время не совершали. То есть владельцем огромного замка всё ещё является Галкин, и, по правде говоря, вряд ли он изменится, учитывая его стоимость в миллиард рублей. По словам соседей, всё остаётся, как и раньше, в том числе персонал в доме прежний, вот только самих хозяев не хватает.
Напомним, Стас Барецкий объявил о покупке замка Аллы Пугачёвой. Он говорил, что хочет превратить элитную недвижимость в самый крупный крематорий в Европе и якобы выложил за неё почти полмиллиарда рублей. Шоумен настолько вошёл во вкус, что даже придумал историю о том, в каком виде хозяева оставили замок: якобы Пугачёва не застелила за собой постель. В Сети же шоумена подняли на смех и назвали фриком.
* Признан иностранным агентом.