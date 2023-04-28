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28 апреля, 14:19

Загробный хайп: Кто владеет замком Пугачёвой, который Барецкий собрался превратить в крематорий

Стал известен настоящий владелец замка Пугачёвой в Грязи, и это не Барецкий

<p>Стас Барецкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь</p>

Стас Барецкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь

Новости о том, что подмосковный замок покинувших Россию Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* купил шоумен и блогер Стас Барецкий, оказались фейком. Об этом узнал Mash.

Огромный особняк Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, на самом деле никаких сделок с особняком в деревне Грязь площадью четыре тысячи квадратных метров и 20 комнатами в последнее время не совершали. То есть владельцем огромного замка всё ещё является Галкин, и, по правде говоря, вряд ли он изменится, учитывая его стоимость в миллиард рублей. По словам соседей, всё остаётся, как и раньше, в том числе персонал в доме прежний, вот только самих хозяев не хватает.

Стало известно, на какую страну Пугачёва променяла так полюбившийся ей Израиль

Стало известно, на какую страну Пугачёва променяла так полюбившийся ей Израиль

Напомним, Стас Барецкий объявил о покупке замка Аллы Пугачёвой. Он говорил, что хочет превратить элитную недвижимость в самый крупный крематорий в Европе и якобы выложил за неё почти полмиллиарда рублей. Шоумен настолько вошёл во вкус, что даже придумал историю о том, в каком виде хозяева оставили замок: якобы Пугачёва не застелила за собой постель. В Сети же шоумена подняли на смех и назвали фриком.

* Признан иностранным агентом.

Николь Вербер
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