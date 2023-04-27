Пользователи Сети высмеяли "фрика" Барецкого и не поверили в покупку замка Пугачёвой

В то, что шоумен Стас Барецкий действительно приобрёл шикарный замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в деревне Грязь в Подмосковье, верят далеко не все. Пользователи Сети вообще называют его фриком и говорят, что он откровенно врёт.

"Кто купил? Стас Барецкий? Откуда у него милилард? Он же фрик!" — написал один из комментаторов.

Другой поинтересовался, неужели общество и правда ожидало чего-то другого от владельца похоронного бизнеса и человека, который регулярно эпатирует публику. Комментатор посоветовал "загуглить", как выглядит Стас Барецкий, или посмотреть выпуски передач с его участием, отметив, что этот инфоповод также "мелковат для его шуток".

"Врёт! Попиариться решил на горячей теме!" — поддержал его другой.

Ещё один пользователь поинтересовался, сколько Барецкий получил "за беспокойство". Он предположил, что скандальному артисту заплатили 30–50 тысяч рублей, ведь "пиар не бесплатный".

Напомним, ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок покинувшей Россию певицы Аллы Пугачёвой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий. По его словам, он якобы выложил за элитную недвижимость почти полмиллиарда рублей. При этом одной новостью артист не ограничился. Он поделился впечатлениями от нового жилья, отметив, что Пугачёва оставила незаправленную постель. Музыкант также добавил, что экс-владельцы забирают не только свои вещи, но и "сдирают плитку", нарушая договорённости.