"Сдирают даже плитку": Барецкий рассказал, как Пугачёва съезжает из его замка

Шоумен Стас Барецкий, заявивший о покупке замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в Грязях, поделился впечатлениями от нового жилья. По его словам, Примадонна оставила за собой незаправленную постель, а от помещений так и веет холодом — натуральный крематорий.

"Знаете, когда я увидел незаправленную постель Аллы Борисовной, я немножко подофигел... В принципе, мне сами помещения понравились, они холодные, видимо, [Пугачёва и Галкин] тоже любят холод. Ну, знаете, <...> [там] такие бункерные помещения, железные двери есть, то есть под крематорий будто специально делали. Поэтому мне сразу понравилось", — рассказал он "Пятому каналу".

Сейчас, по словам шоумена, бывшие владельцы забирают свои вещи, причём "сдирают даже плитку" и нарушают договорённости.

Напомним, Стас Барецкий заявил, что приобрёл замок уехавшей в Израиль пары за 450 миллионов рублей. Процесс заключения сделки он назвал тяжёлым, так как Примадонне не понравились его планы по превращению особняка в самый большой крематорий в Европе.