КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 10:18
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"Сдирают даже плитку": Барецкий рассказал, как Пугачёва съезжает из его замка

Стас Барецкий заявил, что убранство замка Пугачёвой напоминает ему крематорий

Шоумен Стас Барецкий, заявивший о покупке замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в Грязях, поделился впечатлениями от нового жилья. По его словам, Примадонна оставила за собой незаправленную постель, а от помещений так и веет холодом — натуральный крематорий.

"Знаете, когда я увидел незаправленную постель Аллы Борисовной, я немножко подофигел... В принципе, мне сами помещения понравились, они холодные, видимо, [Пугачёва и Галкин] тоже любят холод. Ну, знаете, <...> [там] такие бункерные помещения, железные двери есть, то есть под крематорий будто специально делали. Поэтому мне сразу понравилось", рассказал он "Пятому каналу".

Сейчас, по словам шоумена, бывшие владельцы забирают свои вещи, причём "сдирают даже плитку" и нарушают договорённости.

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Напомним, Стас Барецкий заявил, что приобрёл замок уехавшей в Израиль пары за 450 миллионов рублей. Процесс заключения сделки он назвал тяжёлым, так как Примадонне не понравились его планы по превращению особняка в самый большой крематорий в Европе.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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