Барецкий купил замок Пугачёвой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий

Шоумен Стас Барецкий признался, что это он купил замок певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в Подмосковье, выложив за элитную недвижимость 450 миллионов рублей. Об этом заявил сам Барецкий в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, сделка уже состоялась, но переговоры шли тяжело: мол, Примадонну смущала дальнейшая судьба её бывших владений, ведь Барецкий задумал разместить в особняке самый большой в Европе крематорий.

"Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — рассказал шоумен.

Ранее Стас Барецкий утверждал, что намерен подать в суд на Анастасию Волочкову за "сексуальное преследование". По словам шоумена, бывшая прима-балерина донимает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".