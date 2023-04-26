КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 09:32

Барецкий купил замок Пугачёвой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий

Стас Барецкий объявил себя покупателем подмосковного замка Пугачёвой и Галкина

Шоумен Стас Барецкий признался, что это он купил замок певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в Подмосковье, выложив за элитную недвижимость 450 миллионов рублей. Об этом заявил сам Барецкий в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, сделка уже состоялась, но переговоры шли тяжело: мол, Примадонну смущала дальнейшая судьба её бывших владений, ведь Барецкий задумал разместить в особняке самый большой в Европе крематорий.

"Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", рассказал шоумен.

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Сколько денег потеряют Пугачёва, Галкин и Макаревич при продаже особняков

Ранее Стас Барецкий утверждал, что намерен подать в суд на Анастасию Волочкову за "сексуальное преследование". По словам шоумена, бывшая прима-балерина донимает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Марина Калегина
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