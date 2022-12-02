От продажи до аренды: Какие налоги могут выставить сбежавшим из России Макаревичу, Галкину и Пугачёвой Повышенные налоги грозят всем покинувшим Россию. Как это теоретически работает на примере недвижимости известных артистов, бежавших за границу после начала СВО, и что им грозит за неуплату налога. 2 декабря, 01:40 Певица Алла Пугачёва, музыкант Андрей Макаревич. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв, © filippovskij.ru

Недавно Минфин России разъяснил, что нерезиденты должны платить 30% со всего дохода от продажи или сдачи внаём их недвижимости в РФ. Но только при условии, если срок владения этой недвижимостью не превысил пять лет (для единственного жилья — три года). Напомним, согласно Налоговому кодексу, нерезидентами считаются все граждане, живущие в России менее 183 дней в году. А многие именитые беглецы уже задержались за границей.

Больше всего не повезло певцу Андрею Макаревичу* и комику Семёну Слепакову, которые перебрались в Израиль. Они покупали свои особняки и апартаменты в России недавно, поэтому ставка налога будет выше.

Где находится недвижимость Андрея Макаревича*

Музыкант Андрей Макаревич (признан лицом, выполняющим функции иностранного агента). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В конце 2017 года Андрей Макаревич* оформил на себя поместье в закрытом элитном посёлке Павлово Истринского района Подмосковья. Пять лет ещё не истекли, другое жильё у певца, вероятно, есть — а это значит, что в случае продажи особняка ему придётся платить повышенный налог.

Павлово — это посёлок с собственными пляжами и озером, храмом, торговым центром, фитнес-центром и знаменитой одноимённой гимназией, одной из лучших школ страны. Площадь коттеджа Андрея Макаревича* — 474 квадрата, участка — 20 соток. Такую недвижимость можно сдать в аренду примерно за 600 тысяч рублей в месяц, а продать за 150 миллионов. В первом случае хозяин заплатит ежемесячный налог в 180 тысяч, а во втором — единоразово 45 миллионов.

Видео с квадрокоптера: дом Макаревича (с зелёной черепицей) в посёлке Павлово. Видео © LIFE

Где живёт в Москве Семён Слепаков

Продюсер Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В октябре 2021 года Семён Слепаков стал собственником апартаментов площадью 217 квадратов в фешенебельном ЖК Park Residence. ЖК расположен напротив парка искусств "Музеон" и памятника Петру I в одном из Голутвинских переулков на Крымской набережной. Сам дом имеет ультрасоверменный вид и огромные панорамные окна.

Недавно на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о срочной продаже квартиры в Park Residence. По параметрам (площадь, этаж, планировка) этот лот полностью совпадает с собственностью шоумена. Цена вопроса — 295 миллионов рублей. Если Слепаков хозяин этой квартиры, то он заплатит в казну 88,5 миллиона налога. Если он решит сдавать эту недвижимость, то при расценках в этом районе примерно в 850 тысяч в месяц он должен отчислять 255 тысяч.

ЖК Park Residence, где Семён Слепаков недавно приобрёл квартиру

Божена Рынска продала квартиру на Патриарших

Колумнист Божена Рынска. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bozhenarynska

Два месяца назад светский колумнист Божена Рынска выставляла на продажу за 60 миллионов рублей квартиру площадью 98 квадратов у Патриарших прудов в Трёхпрудном переулке. Речь о доходном доме, построенном в 1913 году архитектором Эрнстом-Рихардом Нирнзее. В современной России это здание отреставрировали и превратили в престижный ЖК "Волоцкие дома".

Скандальной светской львице крупно повезло. Она не будет платить налог после продажи, потому что владела этим жильём с 2015 года.









В прошлом году Божена Рынска судилась за особняк площадью 300 квадратов в деревне Чигасово на Рублёвке, которым ранее владел её муж Игорь Малашенко. В итоге, судя по Росреестру, Божене и её дочери достались лишь две десятые дома — этот актив потянет примерно на 10 миллионов рублей. Если они продадут долю, в казну им придётся отдать три миллиона.

Посёлок Чигасово. Фото © ruzem.com

Почему Алла Пугачёва не будет платить налоги

Певица Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В личной собственности у Аллы Пугачёвой осталась всего одна квартира на родине. Это купленный в 2004 году пентхаус в роскошном жилом коплексе "Филипповский" в районе Старого Арбата. Изнути дом отделан венецианской штукатуркой, мрамором и мозаичными панно. В цоколе бассейн, баня, тренажёры, солярий, бильярдная, бар, игровая. Всё это великолепие сторожит не какая-то охрана, а целая "многоуровневая система безопасности".

Площадь пентхауса Примадонны свыше 300 квадратов, цена примерно 350 миллионов рублей. Если певица продаст недвижимость, то уже не заплатит в казну ничего. Если сдаст в аренду — будет платить стандартные 13%. Исходя из того, что квартиры меньшего метража в этом ЖК сдаются за сумму до 850 тысяч рублей, Пугачёва может рассчитывать даже на миллион ежемесячного дохода минус налог 130 тысяч.









Что осталось у Максима Галкина* в России

Пародист Максим Галкин (признан лицом, выполняющим функции иностранного агента). Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В 2011 году Максим Галкин* завершил в подмосковном посёлке Грязи строительство знаменитого дворца, где впоследствии поселился с Аллой Пугачёвой. Площадь грандиозного здания около двух тысяч квадратов, высота — шесть этажей. Фасад украшен драконами и горгульями. Внутри оранжереи, сигарные и каминные залы, библиотека с дубовыми стеллажами, обои с геральдическими лилиями, мебель с позолоченными ножками, хрустальные люстры, спальни с балдахинами, есть лифт. Всем архитектурным ансамблем и землёй под ним владеет Галкин*.

Появилась информация, что после бегства за границу Максим Галкин* выставил замок на продажу, надеясь выручить за него хотя бы миллиард рублей. Если это так, то никаких налогов со сделки он платить не обязан. Впрочем, казне России повезет, если пародист сдаст имение в аренду. Вероятно, желающие найдутся даже за миллион рублей в сутки, с которых Галкин* заплатит стандартные 13%.

Дворец Максима Галкина* в посёлке Грязи

Что грозит за неуплату налогов

Сбежавшие за границу граждане могут попытаться не платить налоги, но это выйдет для них боком. На второй налоговый период их недвижимость (если не успеют продать) подпадёт под запрет на любые действия с ней. Побегут пени, налоговики наложат штраф до 40% от задолженности. Если следователи заподозрят сознательное уклонение от уплаты налогов, может быть возбуждено уголовное дело. Как только звёзды вернутся в Россию, им выставят счета в кратном размере. Также им может грозить наказание до трёх лет лишения свободы.

* Признаны на территории России иноагентами.

Нужно ли вводить для сбежавших за границу звёзд повышенные налоги в России? 0 Да, это было бы справедливо для предателей Нет, налоговые ставки должны быть едиными для всех Нужно тщательно изучить их теневые доходы и просто взять с них налог