Беглецов из России обложат повышенным налогом Оглавление Статус имеет значение Недвижимые проблемы сбежавших Трудовые расходы Налоговые вычеты Какие налоговые ставки грозят тем, кто, сохранив российский паспорт, решил временно уехать из страны. 376038 376038 Обложка © ТАСС / Вергун Антон

Как только в России было объявлено о проведении специальной военной операции, определённое количество граждан решили уехать за рубеж и переждать сложные времена вдали от западных санкций и частичной мобилизации. Те, кто торопился с выездом, как правило, налоговыми вопросами не заморачивались, а между тем российское законодательство подготовило им немало сюрпризов в области налоговых ставок. Сейчас тем россиянам, кто проживает за кордоном суммарно более 183 дней, стали поступать налоговые уведомления с весьма внушительными цифрами. И эти граждане тут же озаботились вопросом, как избежать повышенных налогов, получая доходы в России. Но эксперты считают, что вариантов у них немного.

Статус имеет значение

В то время как Госдума рассматривает законопроект об отмене налога на доход от проданной недвижимости для обычных россиян, Минфин подготовил ряд разъяснений о применении повышенной налоговой ставки для россиян-нерезидентов.

Закон определяет , что налоговые резиденты — это физические лица, проживающие на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение года. Соответственно, все остальные — это нерезиденты. И вот для них должен быть иной порядок налогообложения, более строгий.

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Формально Федеральная налоговая служба (ФНС) не отслеживает нерезидентов, так как Пограничная служба ФСБ не делится с налоговиками сведениями о пересечении границы. Однако заподозрить смену статуса налоговики могут по косвенным признакам: либо получив сигнал из банка, либо исходя из иностранных отчётов. Ведь ФНС со многими государствами имеет договор об обмене финансовой информацией. Такие соглашения действуют, например, с Израилем и Турцией (полный перечень включает 83 страны).

Недвижимые проблемы сбежавших

По разъяснениям Минфина, нерезиденты должны платить 30% со всего дохода от продажи недвижимости в РФ, если срок владения этой недвижимостью не превысил пяти лет (либо трёх лет — для единственного жилья). При этом снизить сумму налога за счёт налогового вычета этим гражданам нельзя.

Оказалось, что данная правовая конструкция сильно ударила по тем, кто до отъезда за границу на длительное пребывание взял ипотеку и ещё не рассчитался.

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— Мы оказались в очень сложном положении, — рассказала сотрудник торгового дома Hermes Наталья. — Руководство компании в апреле релоцировало офис из Москвы в Дубай, и я переехала, оставив ипотечную квартиру. Продать эту недвижимость удалённо сейчас я могу только с большой скидкой. Если ещё и платить 30% налога, то это будет убыток в несколько миллионов рублей. При сдаче этой недвижимости внаём мне тоже придётся платить 30% с дохода (см. письмо Минфина № 03-04-05/72454 от 27.07.2022. — Прим. Лайфа), что не покрывает расходов. А просто оставить всё как есть и вносить ипотечные платежи, ежегодный имущественный налог и оплату страховки за пустующую квартиру, ожидая истечения пятилетнего срока, для меня дорого.

Эксперты пояснили Лайфу, что похожая ситуация сложилась у многих, кто "временно уехал". При этом те, кто пытается обойти налоговое бремя, рискуют вдвойне.

— Некоторые нерезиденты сдают свою квартиру без официального договора, однако это плохая идея, — считает риелтор Галина Смирнова. — В этом году существенное падение рынка аренды и много случаев, когда нелегальные квартиросъёмщики сильно портят обстановку квартиры, а взыскать с них компенсацию за повреждения практически невозможно.

Кроме того, риелтор напомнила, что если налоговики получат сообщение от "добрых" соседей или участкового о незаконной сдаче квартиры, то они могут по итогу года доначислить налоги расчётным методом. Такое право закреплено в налоговом законодательстве (подпункт 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ).

Трудовые расходы

А ещё выяснилось, что налоговые проблемы выехавших на длительное пребывание за границу не ограничиваются только имуществом.

Роструд сообщил , что трудовое законодательство РФ не предусматривает возможности заключения договора о дистанционной работе с сотрудником, который трудится за пределами РФ. То есть строго по закону те, кто решился на временный переезд, должны будут заключить со своим работодателем новые соглашения и начать платить со своей зарплаты в казну РФ налог на доходы не 13, а 30%, так как это предусмотрено статьёй 224 Налогового кодекса РФ. Эту позицию поддерживает и Минфин РФ.

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Естественно, работодатели не в восторге от перспектив получить проблемы, ведь ФНС, выяснив, что налоги удерживались по ставке для резидентов, взыскивает не только недоимку и пени, но и штраф в размере 20% от взысканного налога (а если докажут умысел, то 40%) плюс штраф за непредставление правильной декларации — 5% от налога. Поэтому большинство работодателей находят способ перевести отношения с выехавшими из РФ работниками на договор гражданско-правового характера (ГПХ). Тем более что сотрудники, подписавшие ГПХ, организации выгодны: им не положены отпуска и больничные, за них не надо платить взносы в Фонд социального страхования.

Налоговые вычеты

Закон гласит: если на 31 декабря человек имеет статус нерезидента, он не может получить социальные и профессиональные налоговые вычеты. А вот вычет по расходам на приобретение жилья или ипотечным процентам не привязан к году возникновения права собственности либо уплаты процентов, но для его получения потребуется доказать источник доходов.

— Налоговое законодательство РФ не претерпело принципиальных изменений, но Минфин и иные ведомства своими разъяснениями конкретизировали сегодняшнюю ситуацию, — пояснил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. — На мой взгляд, для тех, кто выехал и стал нерезидентом, но хочет решить вопросы с недвижимостью или работодателем, лучше вернуться и снова стать резидентом хотя бы на время, иначе им придётся нести повышенные расходы.

Авторы Максим Греков