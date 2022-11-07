В России могут отменить налог при продаже квартир до 3 лет Госдума рассматривает законопроект, который может кардинально изменить рынок недвижимости. Речь идёт об освобождении россиян от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья. 7 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Сейчас НДФЛ при продаже недвижимости составляет 13% от дохода, полученного по такой сделке, а заградительный срок, после которого данный налог платить не надо, зависит от способа приобретения жилплощади: он может быть равен либо трём годам (если это единственное жильё или оно получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника), либо пяти. Депутаты подготовили законопроект , который изменит такой порядок для тех, кто продаёт свою собственность, чтобы приобрести новую недвижимость.

В России действует аналогичная практика в случае, если у продавца минимум два ребёнка и он планирует на вырученные деньги приобрести квартиру или дом большей площади. Тогда доходы не облагаются НДФЛ.

Законодатели предлагают распространить существующие правила на всех граждан РФ, но с некоторыми оговорками. По их мнению, отмена налога на доход от проданной недвижимости может применяться в следующих случаях:

— Во-первых, продаваемое жильё (под ним в контексте законопроекта подразумеваются комната, квартира или жилой дом) должно быть единственным, и это правило включает запрет на доли в другой недвижимости или на собственность у супругов. То есть, если квартиру продал муж, а у жены есть комната в коммуналке, налог на проданное жильё платить придётся. — Во-вторых, сделка по приобретению недвижимости должна быть совершена не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи прошлого жилья. — В-третьих, общая площадь и кадастровая стоимость того, что приобретается, должны быть больше, чем у того, что было продано. — В-четвёртых, кадастровая стоимость реализованного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.

— Эта инициатива вполне отвечает доктрине Минфина на смягчение налоговых требований. Очевидно, правительство желает одновременно добавить налоговые льготы гражданам и активизировать оборот жилья на рынке недвижимости, — считает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

С этим мнением частично согласен старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов, который утверждает, что освобождение продавцов недвижимости от НДФЛ поможет прежде всего строительной отрасли и регионам с большим жилищным фондом, таким как Москва, Петербург и Краснодар.

— Идея сокращать налоги для продаваемой недвижимости наиболее выгодна регионам с активным строительным сектором. Там граждане могут потратить сэкономленные на налогах средства на приобретение новых квартир большой площади, что положительно отражается на строительном бизнесе, который, в свою очередь, заплатит больше налогов в бюджет. Однако в условно депрессивных субъектах местные власти могут решить, что доход от НДФЛ при продаже жилья физлицами для их бюджета более выгоден.

Согласно статьям 56 и 61 Бюджетного кодекса РФ, налог на доходы физических лиц поступает в региональный (85%) и местный бюджеты (15%).

Эскроу-капкан

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Более четверти российских регионов "уронили" цены на квартиры на вторичном рынке жилья в третьем квартале этого года. Эксперты считают, что такое положение возникло не только в связи с общеэкономической ситуацией в стране, но и из-за резкого сокращения выдачи ипотеки по льготным программам. Вместо повышения доступности жилья происходит формальное снижение цен, что ведёт к заморозке денег тех, кто вложился в новостройку.

— Для застройщиков сложившаяся ситуация является фактически предкризисной, ведь если строить, но не продавать по цене, заложенной в бизнес-проекте, то это может привести к невозможности рассчитаться со своими кредиторами. Тем более что сейчас по закону ["Об участии в долевом строительстве..."] застройщик не может снять деньги со счёта, не достроив дом, а гражданин, вложивший в строительство, не может снять деньги со счёта до завершения договора, — поясняет директор компании "Спецстрой-М" Александр Головин.

По информации Центрального банка Российской Федерации, объём средств дольщиков, размещённых на счетах эскроу (тех самых, которые заморожены до окончания строительства), превышает четыре триллиона рублей. Например, в Москве этот показатель составил 1,76 триллиона рублей. Эти деньги висят в банках и страдают от инфляции. В такой ситуации и покупателям новостроек, и строителям жизненно необходимы инструменты, которые позволят стимулировать рынок. Возможно, закон об освобождении от налогов при продаже жилья — это один из них.

Тяжёлый груз "вторички"

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— "Подмерзание" рынка новостроек оказывает сильнейшее воздействие и на вторичную недвижимость, — уверяет риелтор Галина Смирнова. — У значительной части россиян, проживающих в крупных городах, нет другой возможности улучшить свои жилищные условия, кроме как продать наследственную квартиру в другом регионе и использовать вырученные деньги в качестве первоначального взноса для покупки в ипотеку современной новостройки.

Сейчас, когда цены на старое жильё упали, такие граждане вынуждены ждать по три года и всё это время платить налоги за квартиру, в которой они фактически не живут, арендуя жильё в том регионе, где работают.

Ранее Лайф уже писал о правительственной инициативе , призванной освободить от налогов тех, кто продаёт единственное унаследованное или подаренное жильё. Источники в Госдуме подтверждают информацию о том, что оба законопроекта могут быть рассмотрены ещё до конца текущего года, в этом случае россияне получат экономическую возможность улучшать свои жилищные условия.

Фото © Shutterstock Нужен ли налог при срочной продаже недвижимости? 0 Нет, не нужен, бюджету он приносит вреда больше, чем пользы Да, нужен. Он защищает от перекупщиков Этот налог должен действовать на усмотрение регионов

Авторы Максим Греков