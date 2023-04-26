Стало известно, на какую страну Пугачёва променяла так полюбившийся ей Израиль

74-летняя Алла Пугачёва решила перебраться из Израиля к берегам Рижского залива — в Юрмалу, сообщает kp.ru. Там Примадонна сможет отдохнуть и поправить здоровье. По данным издания, звезда уже договорилась об аренде виллы "Марта" — одного из самых дорогих комплексов Латвии, принадлежащих банкиру Виктору Красовицкому. Здесь она уже отдыхала не раз и, судя по всему, полюбила это место.

Журналисты узнали, что Пугачёва поселится в двухэтажном особняке с современным спа-комплексом, теннисным кортом, гаражом и помещением для охраны. В распоряжении Примадонны и её гостей окажутся кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. Месяц проживания на вилле стоит 100 тысяч евро (или порядка 8,9 миллиона рублей). Выходит, что в рублях Алла Пугачёва заплатит за четыре месяца отдыха около 35,6 миллиона.