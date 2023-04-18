Звёздный адвокат рассказал, ждать ли развода Галкина и Пугачёвой

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин не разделяет прогноза российской актрисы Яны Поплавской о грядущем расставании эстрадной певицы Аллы Пугачёвой с её мужем-комиком Максимом Галкиным*. По мнению юриста, никаких оснований для разрыва нет.

"Я не вижу оснований говорить о разрыве отношений между звёздной парой. Домыслы, которые под собой ничего не имеют", — подчеркнул он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Поплавская также предположила, что Примадонна вернётся в Россию, но эксперт уверен: этого не произойдёт. По его словам, у артистки ничего не осталось на родине.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить Пугачёву на финансирование украинской армии. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении Лайфа.