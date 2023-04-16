КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 19:40

"Сами себя наказали": Валерия предложила не вспоминать артистов, сбежавших из России

Певица Валерия считает, что уехавшие из России артисты сами себя наказали

Певица Валерия предложила не вспоминать артистов, которые покинули страну в начале СВО. По её мнению, сделавшие такой выбор люди "уже сами себя наказали". Об этом исполнительница рассказала в интервью АиФ.

"Я смотрю на всё это с точки зрения наших недругов, кто нам желает зла. Они смотрят со стороны и говорят: "А чего это у них там происходит? Этот уехал, тот. Все против. Да у них там вообще не пойми что творится". Зачем мы муссируем эту тему на радость нашим врагам? Мне кажется, что это не в наших национальных интересах. Пусть они там думают, что у нас полный порядок, что мы все заодно, единый кулак", сказала артистка.

Илья Резник — о сбежавших артистах: Творческому человеку на Западе делать нечего

Илья Резник — о сбежавших артистах: Творческому человеку на Западе делать нечего

По словам Валерии, такие артисты уже не смогут жить и работать в России, так как общество их отвергло. А вот на Западе, уверена она, уехавшие никому не интересны, ведь они там чужие и ненужные.

Ранее Лайф опубликовал и постоянно обновляет "Карту звёздной миграции", которая показывает, кто из звёзд покинул Россию после начала СВО и какая страна приняла наибольшее число наших сограждан. Так, в Израиль перебрались певец Борис Гребенщиков, юморист Семён Слепаков и семья певицы Аллы Пугачёвой. А в Латвии предпочли отсидеться певица Светлана Лобода и актриса Чулпан Хаматова.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Юлия Коновалова
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