"Сами себя наказали": Валерия предложила не вспоминать артистов, сбежавших из России
Певица Валерия считает, что уехавшие из России артисты сами себя наказали
Певица Валерия предложила не вспоминать артистов, которые покинули страну в начале СВО. По её мнению, сделавшие такой выбор люди "уже сами себя наказали". Об этом исполнительница рассказала в интервью АиФ.
"Я смотрю на всё это с точки зрения наших недругов, кто нам желает зла. Они смотрят со стороны и говорят: "А чего это у них там происходит? Этот уехал, тот. Все против. Да у них там вообще не пойми что творится". Зачем мы муссируем эту тему на радость нашим врагам? Мне кажется, что это не в наших национальных интересах. Пусть они там думают, что у нас полный порядок, что мы все заодно, единый кулак", — сказала артистка.
По словам Валерии, такие артисты уже не смогут жить и работать в России, так как общество их отвергло. А вот на Западе, уверена она, уехавшие никому не интересны, ведь они там чужие и ненужные.
Ранее Лайф опубликовал и постоянно обновляет "Карту звёздной миграции", которая показывает, кто из звёзд покинул Россию после начала СВО и какая страна приняла наибольшее число наших сограждан. Так, в Израиль перебрались певец Борис Гребенщиков, юморист Семён Слепаков и семья певицы Аллы Пугачёвой. А в Латвии предпочли отсидеться певица Светлана Лобода и актриса Чулпан Хаматова.
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