"Сами себя наказали": Валерия предложила не вспоминать артистов, сбежавших из России

Певица Валерия предложила не вспоминать артистов, которые покинули страну в начале СВО. По её мнению, сделавшие такой выбор люди "уже сами себя наказали". Об этом исполнительница рассказала в интервью АиФ.

"Я смотрю на всё это с точки зрения наших недругов, кто нам желает зла. Они смотрят со стороны и говорят: "А чего это у них там происходит? Этот уехал, тот. Все против. Да у них там вообще не пойми что творится". Зачем мы муссируем эту тему на радость нашим врагам? Мне кажется, что это не в наших национальных интересах. Пусть они там думают, что у нас полный порядок, что мы все заодно, единый кулак", — сказала артистка.

По словам Валерии, такие артисты уже не смогут жить и работать в России, так как общество их отвергло. А вот на Западе, уверена она, уехавшие никому не интересны, ведь они там чужие и ненужные.