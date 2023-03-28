Илья Резник — о сбежавших артистах: Творческому человеку на Западе делать нечего

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник уверен, что сбежавшие из России артисты разочаруются в своём решении, тем более что за рубежом творческому человеку делать нечего. Таким мнением он поделился на встрече в преддверии своего 85-летия.

"У кого-то это ошибки, у кого-то желание материальных благ. Я думаю, многие пожалеют об отъезде, потому что творческому человеку за границей делать нечего. Вот они дадут концерты... потом это всё кончится. Будет ностальгия у них, разочарование", — констатировал Резник.

Поэт признался, что испытал разочарование в этих людях, "которых любил, с кем прошёл огромный путь сотворчества". По его словам, сейчас трудно запретить или заставить россиян разлюбить песни прошлых лет, исполненные уехавшими певцами, ведь "это уже принадлежит народу". Резник намерен открыть свой предъюбилейный концерт композицией "Не отрекайся от страны", которую с ним исполнит ансамбль Национальной гвардии.