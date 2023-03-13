Слепаков продаёт шикарную квартиру в Москве через ИП, чтобы сэкономить на налогах

Российский шоумен Семён Слепаков пытается сократить налог с продажи своего элитного жилья через ИП. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, артист продаёт апартаменты из пяти комнат площадью 217 квадратных метров в районе Крымской набережной, которые купил в 2021 году после продажи трёх других квартир. А чтобы заплатить минимальный налог со сделки, он добавил новый вид деятельности в ИП — "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества".

Звёздный адвокат Андрей Алешкин объяснил, что такой ход легальный и распространённый. Он позволит артисту заплатить не 30% налога, а всего 6%. То есть ему это обойдётся в сумму от восьми до 15 миллионов рублей вместо 42–78 миллионов.

"Так как недвижимостью он владеет менее пяти лет, то по закону обязан уплатить налог с продажи. Обычно для россиян эта сумма составляет 13% с суммы сделки. Однако Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ, поэтому для него налог выше — 30%. А если продать квартиру через ИП — всего 6%. Разница огромная", — рассказал изданию адвокат.

Известно, что в квартире Слепакова нет никакого ремонта и мебели. Он просит за неё около 260 миллионов рублей. Но за срочную сделку предлагается скидка в 45%. Значит, жильё шоумена может обойтись потенциальным покупателям в 142 миллиона рублей.