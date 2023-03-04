"Не позорься": Лёва из "Би-2" нарвался на шквал критики за фото со Слепаковым

Солист группы "Би-2" Лёва Бортник опубликовал в соцсетях фотографию с шоуменом Семёном Слепаковым после концерта юмориста в Испании. Данная публикация вызвала бурю возмущений у пользователей.

В подписи к снимку Лёва назвал барда талантливым, смешным и добрым. Однако в комментариях жёстко раскритиковали солиста группы "Би-2", призвав его "не позориться".

"Как жаль, что любимый артист поддерживает такого человека", — добавил ещё один пользователь.

"Только и остаётся теперь к друг другу на концерты ходить и рекламировать", — подчеркнул другой.

"Разочарована в вас, "Би-2". Отписка", — написал комментатор.