"Не позорься": Лёва из "Би-2" нарвался на шквал критики за фото со Слепаковым
Поклонники раскритиковали солиста группы "Би-2" Лёву за фото с юмористом Слепаковым
Лёва Бортник и Семён Слепаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / levab2
Солист группы "Би-2" Лёва Бортник опубликовал в соцсетях фотографию с шоуменом Семёном Слепаковым после концерта юмориста в Испании. Данная публикация вызвала бурю возмущений у пользователей.
В подписи к снимку Лёва назвал барда талантливым, смешным и добрым. Однако в комментариях жёстко раскритиковали солиста группы "Би-2", призвав его "не позориться".
"Как жаль, что любимый артист поддерживает такого человека", — добавил ещё один пользователь.
"Только и остаётся теперь к друг другу на концерты ходить и рекламировать", — подчеркнул другой.
"Разочарована в вас, "Би-2". Отписка", — написал комментатор.
Ранее сообщалось, что переехавший в Израиль Семён Слепаков, который прежде был одним из самых богатых шоуменов России, снова попал в реестр должников Федеральной налоговой службы РФ. Как выяснилось, он задолжал 232 тысячи рублей.