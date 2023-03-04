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4 марта, 20:32

"Не позорься": Лёва из "Би-2" нарвался на шквал критики за фото со Слепаковым

Поклонники раскритиковали солиста группы "Би-2" Лёву за фото с юмористом Слепаковым

<p>Лёва Бортник и Семён Слепаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / levab2</p>

Лёва Бортник и Семён Слепаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / levab2

Солист группы "Би-2" Лёва Бортник опубликовал в соцсетях фотографию с шоуменом Семёном Слепаковым после концерта юмориста в Испании. Данная публикация вызвала бурю возмущений у пользователей.

В подписи к снимку Лёва назвал барда талантливым, смешным и добрым. Однако в комментариях жёстко раскритиковали солиста группы "Би-2", призвав его "не позориться".

"Как жаль, что любимый артист поддерживает такого человека", — добавил ещё один пользователь.

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"Только и остаётся теперь к друг другу на концерты ходить и рекламировать", — подчеркнул другой.

"Разочарована в вас, "Би-2". Отписка", — написал комментатор.

Ранее сообщалось, что переехавший в Израиль Семён Слепаков, который прежде был одним из самых богатых шоуменов России, снова попал в реестр должников Федеральной налоговой службы РФ. Как выяснилось, он задолжал 232 тысячи рублей.

Иван Косицын
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