"Жги, хайпоед": Кадыров жёстко прошёлся по Слепакову
Кадыров в стихах обратился к Слепакову после песни о смерти русского солдата
Чеченский лидер Рамзан Кадыров в стихах обратился к комику и барду Семёну Слепакову после его "Колыбельной", посвящённой гибели российского военного в ходе спецоперации на Украине. Творческом глава республики поделился в телеграм-канале. Так, Кадыров раскритиковал поэтические способности юмориста и напомнил о том, что тот уехал из России.
"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"
По мнению Кадырова, комик создал песню в угоду украинским военным. У покинувших Россию сейчас модно "хаять бывшую кормилицу", подчеркнул он. Лидер Чечни иронично назвал Слепакова "непонятым гением":
"Грезит общественность снова и снова —
Как разгадать феномен Слепакова?
Сотни гипотез и тысячи мнений!
Правда одна, он — непонятый гений!"
Глава республики заключил, что в России ещё есть люди, которые оставят славные песни о "героях жестоких баталий".
Напомним, что Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, оскорбившей пользователей. Комик написал "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Сенатор Константин Долгов призвал лишить шоумена выступлений в РФ. А Фонд защиты национального исторического наследия заявил, что нужно поднять вопрос об уголовном деле против Слепакова.
ТАСС / Елена Афонина / Вадим Тараканов