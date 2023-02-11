"Жги, хайпоед": Кадыров жёстко прошёлся по Слепакову

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в стихах обратился к комику и барду Семёну Слепакову после его "Колыбельной", посвящённой гибели российского военного в ходе спецоперации на Украине. Творческом глава республики поделился в телеграм-канале. Так, Кадыров раскритиковал поэтические способности юмориста и напомнил о том, что тот уехал из России.

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.

Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома",

Жги, хайпоед, на предательской ниве.

Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"

По мнению Кадырова, комик создал песню в угоду украинским военным. У покинувших Россию сейчас модно "хаять бывшую кормилицу", подчеркнул он. Лидер Чечни иронично назвал Слепакова "непонятым гением":

"Грезит общественность снова и снова —

Как разгадать феномен Слепакова?

Сотни гипотез и тысячи мнений!

Правда одна, он — непонятый гений!"

Глава республики заключил, что в России ещё есть люди, которые оставят славные песни о "героях жестоких баталий".