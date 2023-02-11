Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 12:01

"Жги, хайпоед": Кадыров жёстко прошёлся по Слепакову

Кадыров в стихах обратился к Слепакову после песни о смерти русского солдата

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в стихах обратился к комику и барду Семёну Слепакову после его "Колыбельной", посвящённой гибели российского военного в ходе спецоперации на Украине. Творческом глава республики поделился в телеграм-канале. Так, Кадыров раскритиковал поэтические способности юмориста и напомнил о том, что тот уехал из России.

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"

По мнению Кадырова, комик создал песню в угоду украинским военным. У покинувших Россию сейчас модно "хаять бывшую кормилицу", подчеркнул он. Лидер Чечни иронично назвал Слепакова "непонятым гением":

"Грезит общественность снова и снова —
Как разгадать феномен Слепакова?
Сотни гипотез и тысячи мнений!
Правда одна, он — непонятый гений!"

Глава республики заключил, что в России ещё есть люди, которые оставят славные песни о "героях жестоких баталий".

"Вот наши Мальдивы": Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео

"Вот наши Мальдивы": Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео

Напомним, что Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, оскорбившей пользователей. Комик написал "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Сенатор Константин Долгов призвал лишить шоумена выступлений в РФ. А Фонд защиты национального исторического наследия заявил, что нужно поднять вопрос об уголовном деле против Слепакова.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина / Вадим Тараканов

Никита Осипов
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Семен Слепаков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров