В Совфеде хотят "отменить" Слепакова после песни о смерти русского солдата

Известный комик и бард Семён Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, содержание которой оскорбило интернет-пользователей. Экс-резидент Comedy Club, эмигрировавший в Израиль, исполнил "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. В частности, в песне есть такие строки:

"Целых девять месяцев страну защищал, Скоро мы ему установим оградку, Красивый памятник мэр обещал".

Помимо подписчиков Слепакова, которые обрушились на него с критикой в комментариях, барда призвали к ответу в Совете Федерации. По словам зампредседателя Комитета по экономической политике, сенатора Константина Долгова, за высмеивание и дискредитацию ВС РФ юмористу стоит запретить всю концертную деятельность в России, в том числе корпоративы.

"Эти горе-артисты должны быть отрезаны от любых источников финансирования и поступления средств из российской юрисдикции. Для них самое главное — это деньги. Вот этих денег надо лишить. Я считаю, что нужно отменить все его выступления, вообще все. Чтобы не только по федеральной линии, но и по частной он не смог заработать ни копейки", — заявил сенатор в беседе с Лайфом.

Кроме того, Долгов предложил Слепакову идею нового трека. "Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать", — отметил собеседник Лайфа.