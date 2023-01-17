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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 11:34
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В Госдуме придумали новую "кару" для актёров-иноагентов

Депутат Госдумы Драпеко предложила запретить актёрам-иноагентам сниматься в кино за счёт бюджета

Актёрам, признанным иноагентами, предлагают запретить сниматься в новых российских фильмах за бюджетный счёт. Такую инициативу озвучила во вторник первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передаёт РИА "Новости".

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"Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счёт, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", — сказала она.

Таким образом парламентарий отреагировала на инициативу её коллеги-депутата Сергея Соловьёва, который ранее предложил вырезать сцены с "актёрами-предателями" из отечественных фильмов. В ответ на это Драпеко напомнила, что кинематограф — это коллективное творчество не только артистов, но и целой съёмочной группы: сценаристов, режиссёра, оператора, художников и многих других. Самому актёру, по словам Елены Григорьевны, там "принадлежит только лицо".

"Поэтому там не надо ничего вырезать и замазывать, надо оставить всё как есть", — заключила депутат.

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Ранее депутат Госдумы Олег Морозов анонсировал меры против уехавших россиян. Парламентарий считает, что сограждане, покинувшие страну "в трудный час", не должны пользоваться теми же правами, что и остальные. Речь, в частности, идёт о соцвыплатах, а также о праве выдвигаться в депутаты и голосовать на выборах.

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LIFE / Эмин Калантаров

Марина Калегина
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