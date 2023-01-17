В Госдуме придумали новую "кару" для актёров-иноагентов

Актёрам, признанным иноагентами, предлагают запретить сниматься в новых российских фильмах за бюджетный счёт. Такую инициативу озвучила во вторник первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передаёт РИА "Новости".

"Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счёт, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", — сказала она.

Таким образом парламентарий отреагировала на инициативу её коллеги-депутата Сергея Соловьёва, который ранее предложил вырезать сцены с "актёрами-предателями" из отечественных фильмов. В ответ на это Драпеко напомнила, что кинематограф — это коллективное творчество не только артистов, но и целой съёмочной группы: сценаристов, режиссёра, оператора, художников и многих других. Самому актёру, по словам Елены Григорьевны, там "принадлежит только лицо".

"Поэтому там не надо ничего вырезать и замазывать, надо оставить всё как есть", — заключила депутат.