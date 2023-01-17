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17 января, 08:31

В российских вузах с 1 сентября появится обновлённый курс по истории страны

Минобрнауки: Обновлённый курс по истории России появится в вузах с 1 сентября

Минобрнауки РФ объявило о появлении с 1 сентября обновлённого курса российской истории в отечественных вузах, разработанного для студентов неисторических специальностей. Об этом ТАСС сказал замглавы министерства Константин Могилевский.

"Обновлённый курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрён", — уточнил он.

Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по военной подготовке в программы с 1 сентября

Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по военной подготовке в программы с 1 сентября

Ранее сообщалось, что профильные министерства представят к весне предложения по расширению сети филиалов российских вузов за рубежом в новых геополитических условиях. Премьер-министр Михаил Мишустин уже дал соответствующее поручение.

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Татьяна Миссуми

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