В российских вузах с 1 сентября появится обновлённый курс по истории страны

Минобрнауки РФ объявило о появлении с 1 сентября обновлённого курса российской истории в отечественных вузах, разработанного для студентов неисторических специальностей. Об этом ТАСС сказал замглавы министерства Константин Могилевский.

"Обновлённый курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрён", — уточнил он.