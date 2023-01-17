В российских вузах с 1 сентября появится обновлённый курс по истории страны
Минобрнауки: Обновлённый курс по истории России появится в вузах с 1 сентября
Минобрнауки РФ объявило о появлении с 1 сентября обновлённого курса российской истории в отечественных вузах, разработанного для студентов неисторических специальностей. Об этом ТАСС сказал замглавы министерства Константин Могилевский.
"Обновлённый курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрён", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что профильные министерства представят к весне предложения по расширению сети филиалов российских вузов за рубежом в новых геополитических условиях. Премьер-министр Михаил Мишустин уже дал соответствующее поручение.
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