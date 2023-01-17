В России предложили конфисковывать имущество иноагентов в пользу государства

Фонд защиты исторического наследия обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой лишать граждан-иноагентов имущества в России и обращать его в доход государства. Соответствующий документ есть в распоряжении Лайфа.

По словам авторов инициативы, в то время как солдаты, офицеры и добровольцы, находящиеся на передовой, "демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования", за пределами России находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые "позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооружённых сил РФ".

"При этом они имеют на территории РФ как имущество, так и действующий бизнес, приносящий доход. Данное положение нарушает принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости", — сказано в обращении организации на имя Володина.

В документе говорится, что многие граждане России поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства. Фонд защиты исторического наследия предлагает в ближайшее время разработать правовой механизм, позволяющий в полной мере реализовать эту инициативу.

"Меры по изъятию имущества у иностранных агентов и граждан, уличённых в деятельности, направленной на дискредитацию Вооружённых сил РФ, должны помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития. Это станет эффективным фильтром от необдуманных действий для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции и мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или "лидеров мнений", работающих в интересах иностранных разведывательных служб", — говорится в письме, подписанном учредителем и председателем фонда Александром Карабановым.