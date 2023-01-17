Вагнеровцы взяли под контроль ж/д станцию в районе Соледара

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в районе Соледара. Об этом сообщил во вторник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "России 24".

"Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артёмовском. С этой задачей "Вагнер", можно сказать, справился, потому что станция Соль уже находится под контролем данных штурмовых групп", — отметил он.

Пушилин отметил, что зачистка Соледара от оставшихся очагов сопротивления противника продолжается.