Вагнеровцы взяли под контроль ж/д станцию в районе Соледара
Глава ДНР Пушилин: Ж/д станция Соль в районе Соледара перешла под контроль ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в районе Соледара. Об этом сообщил во вторник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "России 24".
"Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артёмовском. С этой задачей "Вагнер", можно сказать, справился, потому что станция Соль уже находится под контролем данных штурмовых групп", — отметил он.
Пушилин отметил, что зачистка Соледара от оставшихся очагов сопротивления противника продолжается.
Напомним, что вечером 12 января российские военные завершили освобождение города, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Во время освобождения Соледара истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ