Российские войска уничтожили три самолёта и вертолёт ВСУ во время освобождения Соледара

В ходе освобождения Соледара истребительная авиация ВКС России ликвидировала три самолёта и один вертолёт ВСУ. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолёта и вертолёт Воздушных сил Украины, выполнявшие задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск", — сказал он.

Представитель ведомства также добавил, что по занятым российскими войсками опорным пунктам были выпущены девять украинских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган". По его словам, все они были сбиты.