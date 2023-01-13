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Опубликовано 13 января 2023, 10:53

Российские войска уничтожили три самолёта и вертолёт ВСУ во время освобождения Соледара

В ходе освобождения Соледара истребительная авиация ВКС России ликвидировала три самолёта и один вертолёт ВСУ. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолёта и вертолёт Воздушных сил Украины, выполнявшие задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск", — сказал он.

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Представитель ведомства также добавил, что по занятым российскими войсками опорным пунктам были выпущены девять украинских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган". По его словам, все они были сбиты.

Ранее Лайф писал о том, что Министерство обороны Российской Федерации объявило о взятии Соледара в ДНР в ходе спецоперации. ВС РФ завершили освобождение города вечером 12 января.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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