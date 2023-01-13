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13 января, 10:36

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Минобороны РФ объявило о взятии Соледара в ДНР. Вечером 12 января российские военные завершили освобождение города, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

"Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артёмовске, после чего заблокировать и взять в котёл остающиеся в нём подразделения ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Напомним, что 11 января МО РФ заявило, что российские военные блокировали Соледар с севера и юга, а врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что город уже находится под контролем ДНР. В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении населённого пункта, имеющего важное стратегическое значение.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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