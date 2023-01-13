Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Минобороны РФ объявило о взятии Соледара в ДНР. Вечером 12 января российские военные завершили освобождение города, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

"Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артёмовске, после чего заблокировать и взять в котёл остающиеся в нём подразделения ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.