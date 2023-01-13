"Отметить по новым правилам": Россиян призвали отказаться от алкоголя на старый Новый год

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин призвал россиян проводить старый Новый год без алкогольных напитков. Специалист напомнил, что никакой "безопасной" дозы спиртного в принципе не существует, а любой напиток, будь это шампанское или водка, может мгновенно выбить человека из строя, вернув его снова к пагубной зависимости.

"Новый год всегда становится для нас чистой страницей, где мы пишем новую историю этого года и где мы сами себе даём обещания. Поэтому, если вы решили отметить старый Новый год, сделать это нужно уже по новым правилам", — приводит слова нарколога пресс-служба подмосковного Минздрава.

Холдин отметил, что старый Новый год можно провести за праздничным ужином с лёгкими закусками и салатами. Мясо лучше запечь в духовке, а не жарить, а кондитерские изделия стоит заменить фруктами и орехами.