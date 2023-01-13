Врач рассказал, в каких случаях седина обратима

Преждевременная седина часто появляется у людей из-за наследственности и генетики, а не по причине стресса, как принято считать. Об этом рассказал пластический хирург и эксперт по терапии волос Илья Алмазов. Он отметил, что большинство людей начинают седеть в том же возрасте, что и их родители, другие предки. Однако если человек столкнулся с такой проблемой раньше положенного срока, то дело может быть в проблемах со здоровьем, поэтому необходима консультация врача. Кроме того, при таких условиях седина обратима, подчеркнул эксперт.

"Среди причин седины у молодых людей можно назвать дефицит витамина B12, который приводит к пернициозной анемии, заболевания гипофиза или щитовидной железы. В последнем случае у человека наблюдаются более низкие уровни Т3 и Т4 — двух гормонов, которые увеличивают выработку меланина и фазу роста волос. В приведённых случаях проблема седых волос обратима, если проведено грамотное лечение", — приводит "Газета.ru" слова медика.

Алмазов отметил, что волосяные фолликулы имеют клетки, производящие меланин, который и отвечает за цвет волос. Со временем они начинают отмирать, и когда не хватает пигмента, растущие пряди становятся светлее. Среди причин преждевременного поседения также можно назвать наличие генетических патологий или аутоиммунных расстройств, например витилиго. Вместе с тем курение также способствует раннему появлению седых волос, особенно в возрасте до 30 лет, отметил специалист.

"Для сохранения цвета волос рекомендуется употреблять витамины группы B, а также пищу, богатую белком и содержащую в большом количестве кальций, медь, железо, витамин D и цинк", — рекомендовал хирург.