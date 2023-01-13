ВОЗ обновила рекомендации по срокам изоляции заболевших ковидом и "контактных"
ВОЗ выпустила рекомендации по 10-дневной изоляции для людей с симптомами коронавируса
Отправить людей с симптомами коронавируса на десятидневную изоляцию рекомендуют специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С соответствующим заявлением выступила ведущий специалист программы ВОЗ по реагированию на CoViD-19 Джанет Диаз, добавив, что тем, у кого симптомов не наблюдается, также стоит изолироваться, но на пять суток.
"В своих новых рекомендациях ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами CoViD-19 и пять дней для людей без симптомов", — сказала она на брифинге ООН в Женеве.
В России сейчас не наблюдается тяжёлой ситуации с коронавирусом, даже несмотря на то, что накануне стало известно о выявлении в стране первого случая нового штамма "кракен". Как узнал Лайф, им заразилась 32-летняя жительница Пензы, которая в последнее время не выезжала за границу. Как это получилось — остаётся загадкой. Впрочем, бить тревогу рано, ведь "кракен" только заразнее обычного "омикрона", но, по заверениям специалистов, не опаснее.
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