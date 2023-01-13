ВОЗ обновила рекомендации по срокам изоляции заболевших ковидом и "контактных"

Отправить людей с симптомами коронавируса на десятидневную изоляцию рекомендуют специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С соответствующим заявлением выступила ведущий специалист программы ВОЗ по реагированию на CoViD-19 Джанет Диаз, добавив, что тем, у кого симптомов не наблюдается, также стоит изолироваться, но на пять суток.

"В своих новых рекомендациях ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами CoViD-19 и пять дней для людей без симптомов", — сказала она на брифинге ООН в Женеве.