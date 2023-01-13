Сомнолог рассказала, как гримасы помогут победить сонный паралич

Некоторые люди как минимум раз в жизни сталкивались с сонным параличом — функциональным нарушением головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. Как правило, во время такого "происшествия" человек может начать паниковать из-за того, что не способен управлять своим телом. Однако с подобным состоянием возможно справиться, рассказала врач-сомнолог София Черкасова. По её словам, победить недуг помогут мелкая моторика и мимика.

"Быстрее всего кора мозга просыпается полностью, когда мы начинаем задействовать мелкую моторику. Человеку необходимо использовать пальцы рук или мимику лица. Например, нахмурить лоб, оскалить зубы, подвигать глазами, это позволяет быстрее включить произвольный контроль", — сказала медик в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Черкасовой, людям, которые переживали сонный паралич не один раз, помогает просто считать секунды до завершения этого состояния. Она подчеркнула, что у человека включено сознание, поэтому он может отсчитывать время в голове. При этом врач призвала не бояться сонного паралича. По её словам, прежде всего нужно убедить себя, что такое состояние абсолютно безопасно и не несёт в себе тени мистики, это просто неприятное ощущение.

Черкасова также перечислила основные признаки сонного паралича, среди них невозможность движения, пугающие образы во сне, слуховые и тактильные галлюцинации. Кроме того, часто человеку становится тяжело дышать и может показаться, что его кто-то душит. Это происходит из-за того, что в быстрой фазе сна работают только мышцы диафрагмы, а межрёберные дыхательные мышцы и плечевой пояс отключены.

Сомнолог отметила, что в зоне риска находятся люди, которые не соблюдают режим дня, употребляют алкоголь, подвергаются переутомлениям и частым стрессам. Остановить состояние сонного паралича можно с помощью правильного образа жизни, подчеркнула эксперт. Так, по её словам, нужно начать заниматься спортом, засыпать и просыпаться в одно и то же время и стараться, чтобы пробуждение не зависело от будильника.

Специалист также не исключила, что сонный паралич иногда может быть проявлением нарколепсии — редкого заболевание, которое выражается в приступах дневной сонливости, несмотря на то что человек полноценно спит ночью. Кроме того, такой недуг может указывать на катаплексию, которая является одним из симптомов нарколепсии, когда человек из-за сильных эмоций может терять тонус мышц. А в очень редких случаях такие ночные пробуждения могут быть следствием депрессивного состояния или стресса.

Врач-сомнолог Павел Кудинов, в свою очередь, назвал сонный паралич состоянием, противоположным лунатизму.

"У лунатиков сознание не включается, а двигательная деятельность включается, поэтому они начинают ходить во сне, но это не несёт никакой опасности для человека. То же самое в случае с сонным параличом: тело ещё бездействует, а мозг уже проснулся", — отметил он.