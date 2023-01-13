ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак из-за полумиллионного долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух фирм, принадлежащих журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Об этом в пятницу сообщает RT со ссылкой на документы ведомства. По данным издания, ограничения связаны с налоговой задолженностью почти в 500 тысяч рублей и были введены ещё в сентябре 2022 года.

Расчётные счета связанных с Собчак ООО "Лидерс" и ООО "Джун Энд Джулай" были открыты в Промсвязьбанке. Журналистка владеет по 51% акций в этих двух компаниях. В совокупности в 2021–2022 годах рекламная компания "Лидерс" и PR-агентство June & July недоплатили в бюджет 484 тысячи рублей налогов, включая пени.