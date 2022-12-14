Собчак не заплатила за установку камина и получила многомиллионный иск

К российской журналистке Ксении Собчак подали иск в размере трёх миллионов рублей. Такую сумму от звезды хочет получить ИП Лякишева, которая занималась установкой камина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

"В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 миллионов 30 тысяч 671 рубля", — говорится в сообщении.

По данным суда, стороны договорились об установке камина на веранде, в спальне и в гостиной. Собчак внесла предоплату, после чего все необходимые работы были выполнены, однако оставшаяся сумма на счёт не поступила. В результате образовались задолженность и пени, уточняется в исковом заявлении.

Кстати, ранее телеведущая Ксения Собчак призналась, что её больше всего раздражает в Израиле, где она часто бывает в командировках. В беседе с иноагентом Михаилом Шацем* звезда рассказала, что это вечные праздники, из-за которых всё закрыто.