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14 декабря, 11:38

Собчак не заплатила за установку камина и получила многомиллионный иск

К Собчак подали иск на три миллиона рублей за неоплату установки камина в доме

<p>Журналистка Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak</p>

Журналистка Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

К российской журналистке Ксении Собчак подали иск в размере трёх миллионов рублей. Такую сумму от звезды хочет получить ИП Лякишева, которая занималась установкой камина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

"В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 миллионов 30 тысяч 671 рубля", — говорится в сообщении.

По данным суда, стороны договорились об установке камина на веранде, в спальне и в гостиной. Собчак внесла предоплату, после чего все необходимые работы были выполнены, однако оставшаяся сумма на счёт не поступила. В результате образовались задолженность и пени, уточняется в исковом заявлении.

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*Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Николь Вербер

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