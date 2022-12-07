Рублёвских горок хозяйка: Как выглядит новый роскошный дом Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала миллионам подписчиков свой новый загородный дом, в котором в этом году закончила ремонт. Особняк расположен на Рублёво-Успенском шоссе, в закрытом элитном посёлке "Горки-8". Площадь трёхэтажного дома (два жилых этажа и цокольный) — около двух тысяч квадратных метров. В нём обустроена спа-зона с хаммамом, бассейном, спортивным залом, есть специальные винная и шубная комнаты, где поддерживается необходимая температура.

Веранда нового дома Ксении Собчак — по площади как средняя квартира. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

В новом трёхэтажном особняке Ксении Собчак — огромные панорамные окна, богатая отделка и интересные детали. Причём масштаб поражает не то что со входа — с веранды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Сколько стоит дом Ксении Собчак?

Строительство нового дома в элитном посёлке "Горки-8" обошлось Ксении Собчак по меньшей мере в 40 миллионов рублей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Стоимость самого дома Собчак специалисты по недвижимости оценивали в 40 миллионов рублей, но это было ещё весной, когда ситуация на рынке была иной. В целом же такие особняки на похожих участках в "Горках-8" сейчас стоят от $5 млн, пишет kp.ru. Но журналистка оплачивала ремонт не полностью самостоятельно — часть услуг по строительству и обустройству получила по бартеру за рекламу компаний в своих соцсетях.

Как выглядит загородный дом Ксении Собчак?

Стены загородного дома Ксении Собчак украшает мозаика в советском стиле с изображениями верблюда и девушки в национальном костюме с караваем в руках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

В новом особняке Ксении Собчак много света — этого удалось добиться с помощью панорамных окон. В доме достаточно коллекционных вещей, предметов интерьера и декора от известных брендов, которые журналистка заказала несколько лет назад в качестве подарков от друзей на свою свадьбу. Из интересных украшений на стенах — мозаика в советском стиле с изображениями верблюда и девицы в национальном костюме с караваем в руках.

Каждая деталь в особняке Собчак была тщательно подобрана самой журналисткой. Не сразу нашлись, например, коллекционные люстры 60-х годов прошлого века. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Каждую деталь Собчак тщательно подбирала, например долго искала коллекционные люстры 1960-х. За бра от Ochre тоже выложила кругленькую сумму — каждый светильник стоит от 200 тысяч рублей. Современные и ретроэлементы отлично смотрятся вместе — видно, что дизайнеры потрудились на славу.

В новом доме Ксении Собчак отлично смотрятся вместе современные и ретроэлементы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Убранство нового особняка в элитном посёлке Собчак полностью не показывает — делится лишь некоторыми деталями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Что по поводу нового дома Собчак думают обыватели в Сети? Сколько людей, столько и мнений: одни пишут лаконичное "красиво", другие не забывают бросить камень в огород "противной" журналистки. Вот лишь несколько комментариев: "Отель 5*, красиво и скучно…", "Ипподрома не вижу", "Некоторые не гнушаются в дерьме ковыряться, чтоб на такой домик заработать. От этого теперь не отмыться ей...", "После всей этой истории с пешим побегом стала неинтересна совсем. Пусть живёт как хочет. Ни смотреть на неё, ни читать желания нет и уже не появится", "Не вижу ничего стильного — ширпотреб обычный, просто отделочные материалы дорогие".