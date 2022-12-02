Как выглядит квартира Бузовой за 200 млн рублей, в которой певица три года делала ремонт

Певица и телеведущая Ольга Бузова проигнорировала день рождения дочери близкого друга Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, устроив в тот же вечер собственный праздник — новоселье с друзьями. Понять Олю можно, ведь переезда в свою первую квартиру она ждала три года. И теперь обрывочно делится с подписчиками фрагментами нового дома, а ещё признаётся, что передать ощущения просто невозможно.

Когда ты заходишь в свой дом… Три года назад тут были голые стены, я потихонечку строила квартиру мечты 💫. Первая моя квартира — ✔️. Я счастлива 😊 Я горжусь собой безумно! 🚀 Особенно приятно осознавать, что всё это я сделала сама… Да, долго, да, сложно… Все, кто делал ремонт, меня поймут… Но все старания не напрасны 😇 Теперь у меня есть моё гнёздышко 🐣. Ураааааааа 🥂 Ольга Бузова Телеведущая, певица

На новоселье Бузова позвала ближайшее окружение — команду, с которой работает, и подружек: Марию Погребняк, Юлию Самедову и Сону Агаеву. "В этот день со мной рядом только те, кто проходил этот путь вместе со мной эти долгие годы", — заметила артистка.

Сколько стоит квартира Ольги Бузовой?

Певица Ольга Бузова показала свою первую квартиру, которая стоит 200 миллионов рублей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Известно, что квартира площадью 220 квадратных метров, в которой есть 30-метровая гардеробная и из которой видно МГУ, обошлась Бузовой в 120 миллионов рублей. На ремонт в неоклассическом стиле ушло не меньше 80 миллионов. Причём сейчас Ольга поступила бы иначе — искала не голые стены и делала всё под себя, а выбрала бы жильё с готовой отделкой, которая её бы устроила.

В роскошных апартаментах Оля поселилась не одна — переехала вместе со своей любимицей по кличке Ева. Для собаки певица купила новые лежанки, одну из которых поставила в своей спальне.

Певица Ольга Бузова перевезла любимую собаку Еву в новую квартиру за 200 млн рублей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Как выглядит квартира Ольги Бузовой?

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила новоселье и показала интерьер новой квартиры. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Бузова, привыкшая жизнь напоказ, оберегает новый дом от завистливых взглядов, потому показывает интерьер по частям. "Я так нервничаю, так волнуюсь, у меня такое состояние, как будто бы день рождения у меня. Я так переживаю, как перед своим праздником каким-то, хотя сегодня будет очень мало людей, только самые близкие, но я впервые кого-то впущу в свою квартиру. Для меня прям, знаете, такой стресс-стресс", — поделилась Оля с подписчиками перед приходом к ней на новоселье близких людей.

Поздравления ведущая принимает с восторгом и очень радуется, получая подарки. Так, подруги вручили Бузовой наборы стаканов и бокалов от Villeroy & Boch. А фанатки были щедры на добрые слова: "Умничка Ольга, добилась своего!!!!", "Реально красиво! Молодец! Поздравляю🥂", "Она реально умница и трудяга... И в жизни очень хороший человек... А бывший постоянно что-то вякает. Не дают ему покоя Олины деньги и слава... О Тарасове только и слышно, когда он про Олю что-то говорит", "Ольга большая молодец. Создала очень уютное и тёплое гнездышко. Эстетическое удовольствие получаешь от такой квартиры. Поздравляю 🎉❤️".

Певица Ольга Бузова собрала друзей на новоселье в первой собственной квартире. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ну что, пришли бы на новоселье к Ольге Бузовой? 0 И не только на новоселье! Я бы в такой квартире поселился (-лась)! А меня что, уже позвали? Что я там не видел(а), свои хоромы покруче будут! Даже и не знаю...